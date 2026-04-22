Pronóstico: así va a estar el tiempo en Mendoza este miércoles
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con apenas unos grados más que el martes y una máxima que llegará a 23°.
Después de varios días con mañanas frías, Mendoza empezará a mostrar este miércoles una suba suave en la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, será una jornada algo nublada, con viento leve del noreste y con condiciones estables en gran parte de la provincia.
La máxima llegará a 23° y la mínima será de 10°. Se trata de un ascenso leve, de apenas unos 3 grados, por lo que el cambio se sentirá, pero sin romper del todo con el ambiente fresco que viene dominando en las primeras horas del día. En la cordillera, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado.
El adelanto para los días siguientes muestra que la tendencia seguirá casi en la misma línea. Para el jueves se espera poca nubosidad, con una máxima de 24° y una mínima de 11°, mientras que el viernes tendrá cielo algo nublado, máxima otra vez de 24° y mínima de 12°. Todo indica que Mendoza tendrá un cierre de semana sin sobresaltos y con un repunte térmico muy moderado.