Pronóstico: así va a estar el tiempo en Mendoza este miércoles

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con apenas unos grados más que el martes y una máxima que llegará a 23°.

El miércoles tendrá en Mendoza una máxima de 23° y un ascenso leve de la temperatura.

Después de varios días con mañanas frías, Mendoza empezará a mostrar este miércoles una suba suave en la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, será una jornada algo nublada, con viento leve del noreste y con condiciones estables en gran parte de la provincia.

La máxima llegará a 23° y la mínima será de 10°. Se trata de un ascenso leve, de apenas unos 3 grados, por lo que el cambio se sentirá, pero sin romper del todo con el ambiente fresco que viene dominando en las primeras horas del día. En la cordillera, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado.

frio invierno ola polar abrigo (9).JPG Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Mendoza seguirá con tiempo estable y cielo algo nublado este miércoles. ALF PONCE MERCADO / MDZ