Cómo avanza la exploración del "Distrito Minero Norte" en Las Heras

El Gobierno Provincial avanza de manera incipiente en la exploración minera de la zona norte de la provincia, ubicada en Las Heras, en lo que respecta a un radio de 4.000 kilómetros cuadrados, donde se espera tener mayor información de reservas principalmente de cobre y oro en zona cordillerana.

La ministra de Energía, Jimena Latorre, participó este martes del espacio Andean Capital Forum (donde se impulsa la articulación de proyectos mineros y mercados de capitales internacionales) y aseguró a MDZ Radio -en el programa MDZ Club- que la visión y el trabajo que se está llevando, sigue el mismo camino que las tres etapas que se han realizado en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), proceso en el cual ya se aprobaron las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de 71 proyectos y algunos de ellos ya están en plena exploración.

En el caso del noroeste de Mendoza, la mayoría de las áreas que están en camino de ser exploradas se circunscriben donde se encuentra quizás el proyecto más relevante de la provincia en términos mineros: PSJ Cobre Mendocino (proyecto San Jorge).

Según dijo Latorre, se está "construyendo una base de información, tanto geológica como ambiental", para a futuro tener proyectos en estado de tener una aprobación para la exploración minera.

"En el Distrito Norte tenemos que hacer un trabajo similar que el que se hizo en el sur provincial", señaló.

Agregó que ahora están en la "primera fase" con el trabajo de Impulsa Mendoza, que funciona como el "promotor" de estas iniciativas que ya licitó y contrató a una empresa -llamada Knight Piésold- para realizar una consultoría geológica y ambiental y de ahí avanzar con los informes de impacto ambiental (en Malargüe fue la empresa GT Ingeniería).

"Tenemos que estudiar quiénes tienen propiedades en ese lugar, qué riqueza tiene la zona, qué línea de base ambiental tenemos que construir y sobre qué línea de base ambiental", dijo. Agregó que es importante "crear un plan de manejo de riesgos para poder recién empezar a analizar qué proyectos mineros podrían desarrollarse".

Mendoza Distrito Minero Norte en Las Heras

Según informó el sitio Mendoza Minera, la inversión para los informes que realizará Knight Piésold será por unos U$S 300.000, a través del desarrollo de la exploración que encabeza la empresa estatal Impulsa Mendoza.

Las Choicas Mineria La Dirección de Minería creó el Registro de Proyectos Mineros. Gobierno de Mendoza

Los proyectos en carpeta se encuentran en zonas alrededor de PSJ Cobre Mendocino, pero no está incluido el área de Villavicencio y su cercanía a Paramillon, donde hay un conflicto judicial que lleva décadas por parte de la empresa Aguas Danone de Argentina SA.

Al margen, la zona abarca casi los 4.000 m2 y tiene cerca de 200 propiedades mineras. Como ocurrió en MDMO, los propietarios de los proyectos podrán "asociarse" a Impulsa Mendoza para avanzar en los estudios de impacto ambiental de toda la zona.

Según informaron desde la comuna lasherina, hay detectados por lo menos seis potenciales proyectos de cobre, ubicados en Paramillos y también al norte y sur de San Jorge.

Malargüe Distrito Minero "Oriental"

El avance en el norte se da en paralelo a la preparación de otra megaárea donde se establecerá un nuevo pool de proyectos, que se llamará “Malargüe Distrito Minero Oriental”, ubicado en la zona sureste del departamento, al este de la reserva La Payunia.

Desde hace varios meses la Dirección de Minería está estudiando la posibilidad de replicar ese MDMO, con una misma zona en la cual agrupar propiedades mineras, y a partir de allí “promocionar” las áreas para agilizar proyectos.

Si bien estarán también centradas en la extracción de cobre, hay antecedentes en la zona de extracción de manganeso, como lo fue con la mina Ethel, así como también florita “y otros minerales que se utilizan en la industria metalmecánica”.