Sigue el frío en Mendoza y se esperan chubascos en las primeras horas del día

Mendoza tendrá otro martes frío, con precipitaciones aisladas durante la mañana y un leve aumento de la máxima.

En las primeras horas de la mañana se registrarán las temperaturas más bajas, por lo que se recomienda salir con abrigo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 21 de abril en Mendoza una una continuidad de los días fríos, con precipitaciones aisladas en las primeras horas de la mañana.Se esperan chubascos durante las primeras horas del día, aunque cesarán con el correr de la mañana.

Además, se prevé un leve aumento de la máxima. En la zona cordillerana, el reporte indica condiciones parcialmente nubladas, con tiempo estable y sin alertas por nevadas o vientos intensos.

Durante la jornada, se espera nubosidad variable, con poco cambio en la temperatura respecto a días anteriores. Los vientos serán leves y soplarán desde el noreste, sin generar mayores complicaciones en zonas urbanas ni rurales. Pasado el mediodía el cielo se va a despejar.

Clima pronostico del tiempo temperatura nublado nubes (1).jpg La mejora de las condiciones será más notoria a partir del mediodía, cuando el viento del noreste comience a moderar la sensación térmica. Santiago Tagua/MDZ