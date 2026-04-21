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Sigue el frío en Mendoza y se esperan chubascos en las primeras horas del día

Mendoza tendrá otro martes frío, con precipitaciones aisladas durante la mañana y un leve aumento de la máxima.

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En las primeras horas de la mañana se registrarán las temperaturas más bajas, por lo que se recomienda salir con abrigo.

En las primeras horas de la mañana se registrarán las temperaturas más bajas, por lo que se recomienda salir con abrigo.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 21 de abril en Mendoza una una continuidad de los días fríos, con precipitaciones aisladas en las primeras horas de la mañana.Se esperan chubascos durante las primeras horas del día, aunque cesarán con el correr de la mañana.

Además, se prevé un leve aumento de la máxima. En la zona cordillerana, el reporte indica condiciones parcialmente nubladas, con tiempo estable y sin alertas por nevadas o vientos intensos.

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La mejora de las condiciones será más notoria a partir del mediodía, cuando el viento del noreste comience a moderar la sensación térmica.

La mejora de las condiciones será más notoria a partir del mediodía, cuando el viento del noreste comience a moderar la sensación térmica.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° durante las primeras horas de la mañana y una máxima de 20° pasado el mediodía. Se recomienda abrigarse adecuadamente en la mañana y noche, y vestir ropa más liviana durante el mediodía y la tarde.

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