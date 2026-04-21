Radiografía de la crisis por la seguridad escolar en Mendoza: preocupación alta y liderazgo en cuestión

La consultora Opinión Mendoza presentó un informe titulado “Trabajo de medición: polémica sobre seguridad escolar”, basado en una muestra de 405 madres del Gran Mendoza relevadas entre el 17 y el 20 de abril. El estudio se enmarca en la controversia que atravesó la provincia entre el 13 y el 17 de abril de 2026 .

El relevamiento muestra un escenario de alta sensibilidad social, con una preocupación ciudadana elevada y una marcada desconfianza en la preparación del sistema educativo ante situaciones de violencia. En ese contexto, el informe advierte que la situación podría convertirse en un punto de inflexión para la gestión educativa provincial.

Entre los datos más relevantes, se destaca que ocho de cada diez encuestadas consideran que las escuelas no están preparadas para enfrentar un ataque armado, mientras que la figura del ministro Tadeo García Zalazar registra niveles de desaprobación significativos.

La polémica tuvo un fuerte impacto en Mendoza , con al menos 70 escuelas afectadas por amenazas, incluidas instituciones de nivel primario, y más de 100 establecimientos con custodia policial. A esto se sumó un ausentismo récord: en las escuelas secundarias públicas, la asistencia fue de apenas el 62,46%.

El fenómeno también derivó en consecuencias judiciales, con tres imputados: dos adolescentes y una madre acusada de instigar a su hijo. En paralelo, se reportaron casos de ansiedad y ataques de pánico entre estudiantes, lo que profundizó la preocupación en la comunidad educativa.

Según la Dirección General de Escuelas, el origen del conflicto estaría vinculado a un desafío viral en redes sociales como TikTok, Instagram y Telegram, donde se difundían imágenes de armas y amenazas para ganar notoriedad.

El miedo como factor determinante

El informe señala que el nivel de preocupación promedio alcanza los 8,6 puntos sobre 10, lo que refleja una sociedad atravesada por el temor. Este dato se correlaciona con el alto ausentismo escolar, que evidencia consecuencias concretas en el comportamiento de las familias.

Además, el estudio indica que solo un porcentaje marginal de las encuestadas desconoce la problemática, lo que confirma la fuerte instalación del tema en la agenda pública.

Apoyo a sanciones y medidas en debate

Uno de los datos más contundentes es el respaldo a sancionar a los padres: el 87% de las encuestadas se mostró a favor de aplicar castigos en estos casos. Este consenso punitivo fue rápidamente interpretado por el Gobierno, que anunció medidas en esa línea.

Sin embargo, otras iniciativas, como el uso de mochilas transparentes, generan divisiones. Mientras un 46% las considera insuficientes, un 29% las percibe como excesivas y solo un 25% las respalda plenamente.

5 Opinión Mendoza

Desconfianza estructural y liderazgo cuestionado

El dato central del informe es la desconfianza generalizada en la preparación escolar: el 87% de las consultadas cree que las instituciones no están en condiciones de actuar ante un episodio de violencia armada. Apenas un 7% expresó confianza en el sistema.

En este escenario, la evaluación del ministro de Educación también resulta crítica, con una calificación promedio de 4,1 sobre 10. El informe sugiere que, si bien hubo respuestas técnicas, faltó liderazgo emocional y capacidad de empatía frente al temor social.

6 Fuerte preocupación por la seguridad escolar en Mendoza. Opinión Mendoza

Comunicación y desafíos hacia adelante

El análisis destaca diferencias entre la rapidez operativa y la efectividad comunicacional. Si bien se activaron protocolos en tiempo y forma, no se logró transmitir seguridad ni mostrar evidencia concreta de preparación, como simulacros o capacitaciones.

Asimismo, se señala que la comunicación oficial estuvo centrada en aspectos técnicos, sin abordar de manera suficiente la dimensión emocional del conflicto. Esto habría contribuido a profundizar la desconfianza.

Como conclusión, el informe plantea que la polémica expuso una tensión entre medidas simbólicas y respuestas estructurales. En ese marco, advierte que recomponer la confianza requerirá acciones concretas, visibles y sostenidas, además de un cambio en la estrategia comunicacional.