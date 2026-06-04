Megaoperativo de seguridad en los ingresos a la Ciudad: cómo funciona la "Operación Muro" de Jorge Macri

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha este jueves la denominada " Operación Muro ", un amplio operativo de seguridad destinado a reforzar los controles en todos los accesos que la conectan con la provincia de Buenos Aires . El despliegue se realizó de manera simultánea en distintos puntos estratégicos de la frontera porteña y abarcó más de 24 kilómetros de extensión entre la avenida General Paz y el Riachuelo.

El operativo incluyó controles en 48 accesos vehiculares, 27 pasos peatonales y 16 puntos considerados clave para la circulación entre ambas jurisdicciones. La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri , orientada a fortalecer la prevención del delito y sostener la reducción de los índices de criminalidad en la Ciudad.

Para concretar el procedimiento se movilizaron importantes recursos de la Policía de la Ciudad , incluyendo efectivos de distintas divisiones, patrulleros, motocicletas, drones y helicópteros. También participaron agentes de Tránsito, Emergencias, Seguridad Comunal y la división K9, especializada en el trabajo con perros entrenados.

Durante la presentación del operativo en el Anillo Digital Sur, ubicado en la intersección de la avenida 27 de Febrero y General Paz, Jorge Macri sostuvo que la medida busca intensificar los controles sobre los ingresos a la Ciudad. El mandatario porteño afirmó que la seguridad constituye una prioridad para su gestión y remarcó la importancia de continuar con acciones preventivas y de control.

Desde las 19 se llevaron adelante verificaciones de documentación, inspecciones vehiculares y controles focalizados sobre motocicletas con dos ocupantes, unidades de transporte público, vehículos de carga liviana y automóviles con vidrios polarizados sin la autorización correspondiente.

El jefe de Gobierno supervisó personalmente el desarrollo del operativo junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

La Operación Muro complementa los operativos de saturación que la fuerza realiza diariamente en distintos puntos del distrito y se apoya en la infraestructura tecnológica del Anillo Digital, un sistema integrado por 814 lectores de patentes distribuidos en 74 accesos que monitorea en tiempo real más de tres millones de dominios vehiculares por día.

Para optimizar la cobertura territorial, el operativo fue organizado mediante cuadrantes diferenciados entre las zonas norte y sur de la Ciudad. Entre los sectores intervenidos se encuentran distintos tramos de la General Paz, cruces vecinales, puentes de conexión barrial, accesos alternativos y corredores clave como Puente Alsina, la autopista Dellepiane, la Perito Moreno y la autopista Buenos Aires-La Plata.

Operación Muro (1) Prensa Ciudad de Buenos Aires

Según datos oficiales, la actual gestión incorporó más de 5.000 agentes a la Policía de la Ciudad en los últimos dos años y medio, elevando la dotación total a cerca de 28.000 efectivos. Además, se sumaron más de 400 móviles entre patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, junto con nuevas unidades de traslado de detenidos, bicicletas para comisarías, chalecos antibalas con geolocalización y dispositivos de baja letalidad como pistolas Taser y Byrna.

En paralelo, continúan desarrollándose operativos especiales en estaciones de subte, centros de trasbordo y distintos barrios porteños. Entre ellos se destacó la denominada "Operación Tormenta Negra", realizada el mes pasado en villas de emergencia de la Ciudad, que culminó con decenas de detenidos, el secuestro de estupefacientes y el cierre de varios puntos de venta de droga.