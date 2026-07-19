Mendoza espera el partido de la Selección argentina en medio de un fuerte operativo de seguridad

El operativo contempla 3.000 efectivos en las calles de Mendoza. Vallas y requisas en Arístides y el kilómetro cero. Qué pasará con el transporte público.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza decidió reforzar el operativo y destinó 3.000 efectivos a custodiar las calles este domingo. En el Gran Mendoza, el ojo está puesto en el kilómetro cero y la calle Arístides donde se dispondrán vallas y requisas para contener posibles desmanes. Además, se dispuso la suspensión del transporte público entre las 17.30 y las 20.

La medida dispuesta por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España busca minimizar los enfrentamientos y los actos vandálicos que se registraron en los festejos anteriores. En el mismo sentido, se busca que los vecinos festejen en sus barrios y en las plazas departamentales. El Gobierno de Mendoza, calcula que en las celebraciones de la semifinal contra Inglaterra salieron a las calles unas 100.000 personas y había uno 500 policías trabajando en los operativos de seguridad.

El partido de la Selección argentina frente a Suiza se vio empañado por disturbios en Mendoza. Marcos García /MDZ El operativo de seguridad por el partido de la Selección argentina El Ministerio de Seguridad confirmó que este domingo estarán operativos alrededor de 3.000 policías en toda la provincia, en el marco de un amplio operativo de seguridad diseñado para acompañar los festejos por el partido de la Selección Argentina antes, durante y después del encuentro.

El anuncio lo realizó el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, el viernes tras una reunión con la conducción de la Policía de Mendoza. El funcionario recordó que durante la semifinal ante Inglaterra unas 100.000 personas salieron a las calles para celebrar el pase a la final.

Si bien la mayoría de los festejos transcurrieron de manera pacífica, reconoció que se registraron algunos hechos aislados y que el operativo de seguridad del domingo apuntará a minimizar ese tipo de situaciones.