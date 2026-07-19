Mendoza espera el partido de la Selección argentina en medio de un fuerte operativo de seguridad
El operativo contempla 3.000 efectivos en las calles de Mendoza. Vallas y requisas en Arístides y el kilómetro cero. Qué pasará con el transporte público.
El Ministerio de Seguridad de Mendoza decidió reforzar el operativo y destinó 3.000 efectivos a custodiar las calles este domingo. En el Gran Mendoza, el ojo está puesto en el kilómetro cero y la calle Arístides donde se dispondrán vallas y requisas para contener posibles desmanes. Además, se dispuso la suspensión del transporte público entre las 17.30 y las 20.
La medida dispuesta por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España busca minimizar los enfrentamientos y los actos vandálicos que se registraron en los festejos anteriores. En el mismo sentido, se busca que los vecinos festejen en sus barrios y en las plazas departamentales. El Gobierno de Mendoza, calcula que en las celebraciones de la semifinal contra Inglaterra salieron a las calles unas 100.000 personas y había uno 500 policías trabajando en los operativos de seguridad.
El operativo de seguridad por el partido de la Selección argentina
El Ministerio de Seguridad confirmó que este domingo estarán operativos alrededor de 3.000 policías en toda la provincia, en el marco de un amplio operativo de seguridad diseñado para acompañar los festejos por el partido de la Selección Argentina antes, durante y después del encuentro.
El anuncio lo realizó el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, el viernes tras una reunión con la conducción de la Policía de Mendoza. El funcionario recordó que durante la semifinal ante Inglaterra unas 100.000 personas salieron a las calles para celebrar el pase a la final.
Si bien la mayoría de los festejos transcurrieron de manera pacífica, reconoció que se registraron algunos hechos aislados y que el operativo de seguridad del domingo apuntará a minimizar ese tipo de situaciones.
Los puntos de mayor concentración tendrán presencia reforzada: Arístides Villanueva, kilómetro cero, la Peatonal Sarmiento y las zonas de bares y locales comerciales contarán con vallados y requisas. Los controles estarán orientados a detectar armas de fuego, armas blancas y otros elementos peligrosos. Quien sea encontrado portándolos será detenido y el objeto, secuestrado.
Mendoza paralizada
Como en los partidos anteriores -y porque es domingo- muchos comercios están cerrados y hasta se han suspendido actividades como el cine en los centros comerciales. Por este motivo, también habrá custodia especial sobre vidrieras y frentes de locales para prevenir daños durante una eventual celebración masiva.
El transporte público será otro de los ejes. Se resolvió un corte parcial del servicio de colectivos entre las 17.30 y las 20, tras los inconvenientes registrados durante la semifinal, cuando el 75 por ciento de las unidades del Gran Mendoza no pudo completar sus recorridos por el caos vehicular generado por las caravanas. Finalizado ese horario, el servicio volverá a su funcionamiento habitual.
El Metrotranvía, en cambio, seguirá operando con normalidad, aunque Amat no descartó interrupciones momentáneas si la concentración de personas en sectores como Arístides y Belgrano impide el paso seguro de las formaciones. Para coordinar la respuesta ante cualquier incidente, habrá comunicación permanente entre el Centro Estratégico de Operaciones y las empresas de transporte.
El operativo de seguridad se mantendrá independientemente del resultado final del partido. Además, las más de 180 personas detenidas durante los partidos del Mundial ya fueron informadas al Ministerio de Seguridad de la Nación para su incorporación al sistema Tribuna Segura, una medida que busca identificar y registrar a quienes protagonizaron incidentes durante los festejos anteriores.