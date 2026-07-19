Así estará el tiempo en Mendoza durante la final entre Argentina y España

El pronóstico del SMN anticipa una jornada fría y mayormente nublada en Mendoza para el día de la final entre Argentina y España.

El domingo, día de la final del Mundial entre Argentina y España, llegará con frío y cielo mayormente nublado en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se mantendrá estable en el llano, aunque habrá pocas chances de que el sol gane protagonismo durante la jornada.

La mínima será de 6° y la máxima llegará a 12°, con vientos leves del este y algunas mejoras parciales con el correr del día. En la cordillera, en cambio, el panorama será más complicado, ya que continúa vigente una alerta meteorológica por nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la zona cordillerana será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan acumulaciones de entre 30 y 50 centímetros por cada día de pronóstico, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

Además, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, posible viento blanco y reducción de la visibilidad. En las zonas más bajas, las precipitaciones podrían darse en forma de nieve o aguanieve.