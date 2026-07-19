Así se vive la final entre Argentina y España en Mendoza
Este domingo Mendoza se paralizó para vivir la final del Mundial 2026 entre la Albiceleste y la Roja. En cada rincón de la provincia el día se vivió con intensidad.
Este domingo Mendoza se paralizó para vivir la final del Mundial 2026 entre la Albiceleste y la Roja. En cada rincón de la provincia el día se vivió con intensidad.
Luego de un mes cargado de emociones, la Selección argentina alcanzó una nueva final del mundo. Atrás quedaron los sufridos triunfos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza. También la épica victoria en la semifinal ante Inglaterra. Ahora, el último obstáculo entre la Scaloneta y la gloria es España, y Mendoza se paralizó para apoyar a la Albiceleste.