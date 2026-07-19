Así se vive la final entre Argentina y España en Mendoza

Luego de un mes cargado de emociones, la Selección argentina alcanzó una nueva final del mundo. Atrás quedaron los sufridos triunfos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza. También la épica victoria en la semifinal ante Inglaterra. Ahora, el último obstáculo entre la Scaloneta y la gloria es España, y Mendoza se paralizó para apoyar a la Albiceleste.