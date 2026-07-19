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Mendoza se paraliza para vivir la final del Mundial entre Argentina y España.
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Así se vive la final entre Argentina y España en Mendoza

Este domingo Mendoza se paralizó para vivir la final del Mundial 2026 entre la Albiceleste y la Roja. En cada rincón de la provincia el día se vivió con intensidad.

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Luego de un mes cargado de emociones, la Selección argentina alcanzó una nueva final del mundo. Atrás quedaron los sufridos triunfos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza. También la épica victoria en la semifinal ante Inglaterra. Ahora, el último obstáculo entre la Scaloneta y la gloria es España, y Mendoza se paralizó para apoyar a la Albiceleste.

Las calles mendocinas se tiñen de celeste y blanco

Como siempre, Messi es el hombre que acapara todas las miradas.

Como siempre, Messi es el hombre que acapara todas las miradas.

La pasi&oacute;n albiceleste se hace sentir.

La pasión albiceleste se hace sentir.

Toda Mendoza est&aacute; pendiente de lo que pase en el MetLife Stadium.

Toda Mendoza está pendiente de lo que pase en el MetLife Stadium.

El partido es un lindo pretexto para pasar tiempo en familia.

El partido es un lindo pretexto para pasar tiempo en familia.

Las plegarias no se hicieron esperar.

Las plegarias no se hicieron esperar.

Mendocinos de todas las edades copan las calles.

Mendocinos de todas las edades copan las calles.

Cuidado especial en el Consulado de España

Debido a las tensiones que se pueden llegar a generar durante el desarrollo de la final, las autoridades de Mendoza decidieron blindar el consulado de España que funciona desde hace unos meses de forma provisoria sobre la calle Arístides.

Mendoza desplegó un fuerte operativo de seguridad

Un amplio operativo de seguridad se desplegó en distintas partes de la provincia. La calle Arístides Villanueva es uno de los puntos neurálgicos en los que los mendocinos se reúnen para alentar a la Selección.

La calle Ar&iacute;stides Villanueva tiene mucha custodia policial.

La calle Arístides Villanueva tiene mucha custodia policial.

El operativo de seguridad comenz&oacute; desde temprano.

El operativo de seguridad comenzó desde temprano.

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