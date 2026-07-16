El lado B de los festejos: disturbios, detenidos y policías lesionados en Mendoza

Tras el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra, miles de hinchas salieron a la calle a festejar y se registraron disturbios en diferentes puntos de la provincia.

La policía intervino en disturbios en la Arístides.

La Selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido histórico y avanzó a la final del Mundial 2026. Tras el triunfo, miles de hinchas salieron a la calle a festejar. Espacios verdes, plazas y calles emblemáticas se tiñeron de celeste y blanco.

Los festejos en el kilómetro cero se extendieron hasta la noche. Marcos Garcia / MDZ Para evitar incidentes, el Gobierno de Mendoza desplegó un operativo de seguridad en el Gran Mendoza que incluyó 500 efectivos distribuidos en diferentes sectores como la calle Arístides Villanueva, el Kilómetro 0 - incluida toda la Peatonal de la Ciudad de Mendoza- , calle Juan B. Justo y calle Sarmiento. También hubo requisas, vallados y vigilancia específica sobre comercios y vidrieras.

Los festejos por la victoria de la Selección Argentina finalizaron con 41 personas detenidas o aprehendidas y 14 efectivos policiales lesionados.

El balance del operativo policial El operativo se desarrolló con intervención de la Policía de Mendoza en los distintos puntos de concentración de la provincia. Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad, durante los festejos se registraron incidentes aislados que derivaron en aprehensiones, detenciones y actuaciones judiciales.

Tras las celebraciones hubo 41 personas detenidas o aprehendidas y 14 efectivos policiales lesionados. Del total de los procedimientos realizados se registraron: