El lado B de los festejos: disturbios, detenidos y policías lesionados en Mendoza
Tras el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra, miles de hinchas salieron a la calle a festejar y se registraron disturbios en diferentes puntos de la provincia.
La Selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido histórico y avanzó a la final del Mundial 2026. Tras el triunfo, miles de hinchas salieron a la calle a festejar. Espacios verdes, plazas y calles emblemáticas se tiñeron de celeste y blanco.
Para evitar incidentes, el Gobierno de Mendoza desplegó un operativo de seguridad en el Gran Mendoza que incluyó 500 efectivos distribuidos en diferentes sectores como la calle Arístides Villanueva, el Kilómetro 0 - incluida toda la Peatonal de la Ciudad de Mendoza- , calle Juan B. Justo y calle Sarmiento. También hubo requisas, vallados y vigilancia específica sobre comercios y vidrieras.
Los festejos por la victoria de la Selección Argentina finalizaron con 41 personas detenidas o aprehendidas y 14 efectivos policiales lesionados.
El balance del operativo policial
El operativo se desarrolló con intervención de la Policía de Mendoza en los distintos puntos de concentración de la provincia. Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad, durante los festejos se registraron incidentes aislados que derivaron en aprehensiones, detenciones y actuaciones judiciales.
Tras las celebraciones hubo 41 personas detenidas o aprehendidas y 14 efectivos policiales lesionados. Del total de los procedimientos realizados se registraron:
- 22 aprehendidos por infracción a la Ley 6722 (Ley Orgánica de la Policía).
- 9 personas aprehendidas por contravenciones.
- 10 detenidos por distintos delitos.
En cuanto al personal policial, 14 efectivos resultaron lesionados durante los operativos:
- Gran Mendoza: 6.
- Zona Sur: 5.
- Zona Este: 3.
- Valle de Uco: sin lesionados.
Por zona, estos fueron los resultados del operativo policial:
- Gran Mendoza: 6 detenidos/aprehendidos.
- Zona Sur: 11 detenidos/aprehendidos.
- Zona Este: 15 detenidos/aprehendidos.
- Valle de Uco: 9 detenidos/aprehendidos.
Uno de los hechos más graves tuvo lugar en San Martín, donde un hombre fue herido de bala. Sin embargo, aclararon que el episodio no ocurrió en el lugar donde se realizaban los festejos. Investigadores indagan las causas detrás del hecho.