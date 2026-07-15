Disturbios y balas de goma empañaron los festejos por el triunfo de la Selección en Maipú

Los festejos por el triunfo de la Selección argentina terminaron en disturbios y represión por parte de la Policía de Mendoza en la plaza de Maipú.

La semana pasada se registraron distubios en la calle Arístides.

Una vez más los festejos por los triunfos de la Selección argentina en el Mundial 2026 quedaron empañados por disturbios entre los hinchas que obligó a los efectivos de la Policía de Mendoza a intervenir. En esta oportunidad, el operativo se desplegó en la plaza de Maipú.

Disturbios y balas de goma En las imágenes que llegaron a la redacción de MDZ, se ve como un grupo de policías avanza por la calle Pablo Pescara hacia el sur conteniendo a un grupo de personas que estaba generando disturbios en los alrededores de la plaza de Maipú.

Mientras los efectivos desplegaban el operativo, familia, grupos de amigos y transeúntes caminaban cerca de la fuente que está en el centro del espacio verde.

"Son balas de aire comprimido", se escucha decir a una persona mientras avanzan las imágenes.

El momento de los disturbios Disturbios en la plaza de Maipú tras el triunfo de Argentina. Gentileza Enfrentamientos en cuartos de final En el partido anterior de la Selección argentina ante Suiza, también se registraron disturbios en la calle Arístides, uno de los principales centros gastronómicos donde jóvenes, vecinos y turistas se reúnen para ver los partidos del Mundial 2026.