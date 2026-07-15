El dato que preocupa a las panaderías: las ventas cayeron hasta 20% en un año

Las panaderías atraviesan un escenario de menor consumo, caída en ventas y márgenes de rentabilidad cada vez más ajustados. Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de Mendoza, Diego Cutiño, en diálogo con MDZ Club. Explicó que enfrentan un descenso interanual en las ventas mientras intentan evitar trasladar el aumento de los costos a los precios.

Según indicó, "ya venimos transmitiendo que el sector está un poco golpeado, un poco a baja rentabilidad a nivel país. De año a año hemos tenido una baja en las ventas de un 15, un 20%".

Cutiño precisó que se trata de una comparación "interanual" y señaló que, aunque el invierno suele favorecer el consumo de productos de panadería, las condiciones de los últimos años no acompañan. "Se entiende que las panaderías siempre trabajan mucho en temporada de frío, hemos tenido esos fríos como que la gente tiene ganas de comer algo rico, eso el año pasado también lo padecimos un poquito, no tuvimos un invierno muy extenso el año pasado, y este año más o menos viene parecido", explicó.

El titular de la Cámara sostuvo que la baja en las ventas se combina con un fuerte incremento en los costos de producción . "Hace dos o tres meses tuvimos un aumento muy grande en insumos, nosotros no pudimos trasladar del todo el precio, entonces hoy el panadero está trabajando con la rentabilidad justa, estamos con los márgenes muy acortados de lo que estábamos acostumbrados a trabajar".

En ese sentido, detalló que "sufrimos una suba de harina de casi un 50%, sumado a las margarinas que aumentaron casi un 70%". Además, agregó que "este mes sí tuvimos aumento del azúcar" y explicó que ese incremento repercute también en otros productos de pastelería.

Respecto del comportamiento de los clientes, describió un cambio en los hábitos de compra. "Nosotros ya antes vendíamos una docena de facturas, una docena de tortas, hoy no nos encontramos con ese panorama hace tiempo, la gente directamente viene por las dos o tres facturitas para el consumo diario, las tortitas, compra el pan por plata directamente, no vendemos un kilo de pan".

Incluso señaló que muchos consumidores adquieren cantidades mínimas. "Mil pesos de pan, nos encontramos hasta que nos piden hasta 500 pesos de pan, cuando un kilo de pan está alrededor de 3.500 pesos, se llevan dos bollitos para el consumo diario".

Sin cierres de panaderías, pero con dificultades para afrontar los costos

Sobre la situación del empleo, Cutiño afirmó que hasta el momento no se registran cierres de panaderías. "No hemos tenido reportes de cierres de panaderías", aseguró.

No obstante, advirtió que la situación financiera del sector se ha deteriorado. "Lo que va sufriendo el panadero es que por ahí cuesta pagar los impuestos, atrasos en las contribuciones de parte de nosotros, atrasos en los impuestos, hemos pagado los aguinaldos un poco atrasados, que estábamos acostumbrados a pagarlos en fecha, hemos estado tratando de aguantar lo que más se puede".

Finalmente, indicó que el último aumento del pan se aplicó en mayo y que, por el momento, no prevén nuevos ajustes. "No, por ahora no", respondió al ser consultado sobre futuras subas de precios.