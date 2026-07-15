Alertas por nevadas y vientos intensos este jueves: qué provincias se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) lanzó alertas por nevadas de variada intensidad en gran parte de la cordillera argentina, mientras que la Patagonia afrontará un marcado cambio de tiempo con fenómenos que estarán acompañados por fuertes vientos, viento blanco y una importante reducción de la visibilidad.

Se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 30 y 50 centímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superados.

Además de la nieve, se prevén vientos intensos, capaces de generar viento blanco y complicar seriamente la circulación en rutas de montaña. La situación será mucho más severa sobre sectores de la cordillera de Neuquén, donde rige una alerta naranja.

En esa zona se esperan nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones de entre 100 y 200 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo registrarse valores aún mayores en forma localizada.

Alertas por vientos en alta montaña

En tanto, el SMN también renovó una alerta amarilla por vientos que alcanza distintos sectores cordilleranos del oeste del país.

El organismo anticipa vientos del oeste de entre 60 y 80 km/h, ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h y posible reducción de la visibilidad por nieve en suspensión.

Las zonas afectadas comprenden principalmente áreas de alta cordillera de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza

Mientras la cordillera recibe las mayores acumulaciones de nieve, la Patagonia comenzará a sentir el impacto de un profundo sistema de baja presión que avanzará desde el Pacífico.

El jueves será la jornada de mayor inestabilidad. Las nevadas continuarán concentrándose en el noroeste de Neuquén, mientras que desde el sur de esa provincia hacia Río Negro predominarán las lluvias. También se esperan precipitaciones sobre la estepa de Chubut y parte de la costa, alcanzando ciudades como Comodoro Rivadavia y Trelew.

En tanto, Bariloche, San Martín de los Andes y Esquel registrarán lluvias durante gran parte de la jornada.

El regreso de las nevadas

El panorama volverá a cambiar el viernes cuando el centro de baja presión cruce hacia el Atlántico. El ingreso de aire mucho más frío, acompañado por vientos del sudeste, favorecerá el regreso de las nevadas sobre sectores poco habituales de la Patagonia.

Las mayores probabilidades de nieve se concentrarán en norte de Santa Cruz, sur de Chubut y cordillera patagónica. Incluso no se descartan chaparrones de nieve en Comodoro Rivadavia, mientras que en Puerto Deseado las ráfagas podrían acercarse a los 65 km/h.

Las temperaturas volverán a descender con fuerza, especialmente sobre el sur patagónico, donde se prevén valores muy bajos para esta época del año.

Una "falsa primavera" en el AMBA

Mientras el sur del país enfrenta un escenario plenamente invernal, el Área Metropolitana de Buenos Aires vivirá una situación completamente distinta.

Tras varios amaneceres fríos, el ingreso de aire templado y húmedo provocó un marcado ascenso de las temperaturas en las últimas horas. Este jueves se esperan 15 °C de mínima y 19 °C de máxima, mientras que el viernes el termómetro podría llegar hasta los 21 °C, en un ambiente casi primaveral.

No obstante, ese alivio tendrá corta duración. El sábado aumentarán las probabilidades de chaparrones y tormentas, mientras que el domingo ingresará nuevamente aire más frío con vientos del sudeste, lluvias aisladas y un descenso térmico que pondrá fin a esta breve "falsa primavera".