Atención: Mendoza entra en una jornada con alertas por fuertes nevadas y viento en cordillera

El temporal de nieve se intensificará este jueves en la cordillera de Mendoza, donde la alerta pasará de amarilla a naranja.

El pronóstico para este jueves en Mendoza muestra una jornada sin grandes cambios en la temperatura en el llano, pero con un escenario muy distinto en la cordillera. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el dato más importante pasa por el fuerte temporal de nieve que afectará la alta montaña y por la presencia de viento Zonda en sectores de precordillera.

La mínima será de 5° y la máxima llegará a 20°.

El SMN emitió una alerta por nevadas que comenzará siendo de nivel amarillo. El organismo informó que se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 30 y 50 centímetros, que podrían ser superadas de forma puntual. Además, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, viento blanco y una importante reducción de la visibilidad.

Sin embargo, las condiciones empeorarán desde el mediodía. A partir de ese momento, la alerta pasará a nivel naranja por nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones previstas de entre 50 y 150 centímetros durante todo el período del evento. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que continuarán el viento blanco y la reducción de la visibilidad, por lo que la circulación en la alta montaña podría verse seriamente afectada.

Además de las fuertes nevadas, el SMN prevé ráfagas de hasta 100 km/h en la alta cordillera de Mendoza. A este panorama se suma una alerta por viento para la zona cordillerana. Allí se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, un fenómeno que también puede reducir considerablemente la visibilidad.