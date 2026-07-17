Presenta:

Sociedad

|

cortes de luz

En qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este viernes y cuál es el motivo

Según el cronograma publicado por la empresa de electricidad, habrá cortes de luz en siete departamentos de la provincia durante la jornada.

MDZ Sociedad

Se anticipa la afectación del servicio eléctrico en distintas zonas de Mendoza.

Se anticipa la afectación del servicio eléctrico en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 17 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este viernes 17/7

Guaymallén

  • Entre calles Elpidio González, Tuyutí, San Francisco del Monte y Las Cañas y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Curupaití, Proyectada G126, 9 de Julio (o Jesús Nazareno) y Cerro Catedral. Afecta barrios 9 de Julio y Santa Elvira y áreas adyacentes; Jesús Nazareno. De 10.00 a 14.00 h.

Las Heras

  • En la intersección de calles San Esteban y Lavalle y zonas aledañas; El Borbollón. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

  • Entre calles Besares, Italia, justicia y Víctor Delhez. En calle Darragueira y Monte Líbano y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • En calle Urquiza, entre San Luis y El Carmen y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.

Tunuyán

  • Entre calles La Luz, Fernández, Paso de Los Andes y Manzano Simón; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.
  • En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calle Sarmiento y callejón Ruano. Afecta calle Reina y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • Entre calles Ejército de Los Andes, Ghilardi, Bustos y Tucumán Norte; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Ejército de Los Andes, Tucumán Norte, Ricardo Bustos Norte y Tregea I y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Bernardo Quiroga, entre Furlotti II e Independencia; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • En calle Escuela, entre Josefa Rosco y El Diamante; La Llave. De 10.30 a 14.30 h.
  • En calle Neme, hacia el norte de Ruta Nacional N°143; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.
  • Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Pérez y zonas aledañas; La Llave. De 10.30 a 14.30 h.
  • Entre calles Las Aucas, Juarez Celman, El Toledano y Sarmiento. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Chubut, entre Irene Curie y Alberdi y áreas adyacentes. De 9.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Patricias Mendocinas, Sargento Cabral, Uruguay y Balcarce. En el barrio Alberdi. De 13.45 a 14.45 h.

Archivado en

Notas Relacionadas