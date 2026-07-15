Los 9 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 15 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 15/7
Guaymallén
- Entre calles Elpidio Gonzáles, Miguel Azcuénaga, Estrada y San Francisco del Monte, en Loteo Calle Tuyutí y Club de Campo y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Azcuénaga, hacia el norte de San Francisco del Monte y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 8.45 a 11.00 h.
- En calle Buenos Vecinos, en Loteo Las Rosas IV y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 10.00 a 12.00 h.
Las Heras
- Entre calles La Pampa, Antártida Argentina, Río Tunuyán y Proyectada 71. En barrio Altos del Oeste II y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- Entre calles Villanueva, Rama 04 y Ruta Provincial N°36. Afecta callejón Guerrero y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En Cerro Los Peralitos, hacia el este de Los Chavannes. En calle El Nevado, hacia el norte de Los Peralitos y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Viamonte, entre Mitre y Larrea; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.
- En calle Larrea, entre Las Marías y Viamonte; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.00 h.
Maipú
- En calle Víctor Hugo, entre Falucho y callejón Atencio; La Primavera. De 11.15 a 14.00 h.
- Entre calles Las Margaritas, Quintana, Proyectada I186 y Proyectada I187; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
- En la intersección de calles Del Bosque y Proyectada 1169. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92 (o Quintana), entre calles General San Martín y José Fuerte; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En calle Filipini, entre La Gloria y Benito Aranda; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.
- En Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), entre Nueva Furno y Calle C. Afecta calle Valderrama, entre Calle B y El Álamo. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Quiroga y Constantini, hacia el norte de calle Canal Uco y zonas aledañas; Eugenio Bustos. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle El Indio, hacia el oeste de Furlotti y áreas adyacentes; Eugenio bustos. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles República de Siria, Los Sauces, Balloffet y Cuartara Juan. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre Calle 4, Valdez, Calle 8 y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Intersección de calle Los Sifones y Ruta Provincial N°202 y áreas adyacentes; Jaime Prats. De 10.00 a 12.00 h.