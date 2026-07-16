Qué tener en cuenta ante el fuerte temporal que afecta a Mendoza

Mendoza se prepara para atravesar uno de los episodios meteorológicos más importantes del invierno. Durante los próximos días se combinarán nevadas intensas en la cordillera, viento Zonda en distintos sectores de la provincia, bajas temperaturas y lluvias, un escenario que llevó a Defensa Civil a activar el protocolo para tormentas invernales severas.

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por nevadas y Zonda, las autoridades insistieron en que la principal herramienta para reducir riesgos será respetar las recomendaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios hacia la montaña. Para entender qué ocurrirá durante los próximos días, MDZ consultó al pronosticador meteorológico Fernando Jara y participó de la conferencia de prensa brindada por el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, quien detalló el operativo preventivo dispuesto para afrontar el temporal.

Fernando Jara explicó que el fenómeno se produce por el avance de un sistema de baja presión cargado de humedad desde el océano Pacífico ecuatorial hacia la cordillera de Los Andes. Ese sistema provoca primero lluvias y nevadas sobre Chile y luego genera intensas precipitaciones en la alta montaña mendocina.

"Estamos afectados por un sistema de baja presión dinámico, cargado de humedad, que se desplaza desde el oeste hacia el este. Primero deja precipitaciones importantes sobre Chile y nevadas en la cordillera. Esa configuración también deja la posibilidad de viento Zonda sobre la región de Cuyo y particularmente sobre Mendoza", señaló el meteorólogo.

Frente a este escenario, Defensa Civil activó el plan operativo previsto para tormentas invernales severas y puso en estado de apresto a distintos organismos provinciales y nacionales. "Es un pronóstico bastante importante. Ya tenemos alertas vigentes y una alerta naranja para toda la cordillera por precipitaciones níveas muy intensas", afirmó Daniel Burrieza.

Daniel Burrieza detalló qué es lo que hay que tener en cuenta para evitar daños mayores ante el temporal que se avecina.

El funcionario explicó que los modelos meteorológicos proyectan acumulaciones de nieve muy importantes en la alta montaña y advirtió que eso puede incrementar el riesgo de desprendimientos y avalanchas en sectores de fuerte pendiente. "La ventaja que tenemos es que los días anteriores fueron muy fríos. Eso genera un piso que ayudará a que la nieve no se transforme rápidamente y el manto gane estabilidad. Pero si finalmente se registran las acumulaciones previstas, habrá que prestar mucha atención a las laderas con pendientes superiores a los 30 grados", indicó.

Viajar únicamente si es imprescindible

El temporal obligó a activar protocolos preventivos en Mendoza. Qué hacer si viajás a la montaña o quedás varado por la nieve. Osvaldo Valle

Uno de los principales mensajes de Defensa Civil fue evitar los desplazamientos hacia la montaña mientras permanezcan las alertas. Burrieza recomendó consultar siempre el estado actualizado de las rutas antes de salir y recordó que, si el viaje es indispensable, será obligatorio portar cadenas y circular únicamente cuando los caminos se encuentren habilitados.

"Hay que estar bien informados, evitar trasladarse hacia lugares donde haya mucha nieve y, si el viaje es imprescindible, hacerlo con cadenas, abrigo, alimentos, agua y combustible suficiente", remarcó. También, confirmó que existe una coordinación entre Mendoza, San Luis y los organismos nacionales para ordenar el tránsito de camiones mientras permanezca cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor y evitar congestiones sobre la ruta 7.

Además, Defensa Civil insistió en que si un vehículo queda varado por la nieve, una de las decisiones más importantes es no abandonar el vehículo. La recomendación es permanecer dentro del habitáculo, retirar periódicamente la nieve acumulada alrededor del caño de escape para evitar el ingreso de monóxido de carbono y limpiar el techo del vehículo para facilitar una eventual localización aérea durante un operativo de rescate.

También aconsejó llevar el teléfono con carga, ropa de abrigo, alimentos y agua suficientes para afrontar una espera prolongada si las condiciones meteorológicas impiden una asistencia inmediata.

Precaución también en las viviendas

El frío no solo se siente afuera y estar en casa también requiere precauciones. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las recomendaciones no están dirigidas únicamente a quienes viajen. Defensa Civil pidió especial atención a los pobladores de alta montaña y a quienes vivan en zonas donde pueda acumularse nieve.

Burrieza explicó que la nieve recién caída puede pesar entre 100 y 200 kilos por metro cúbico, peso que aumenta considerablemente si luego recibe lluvia. Por ese motivo recomendó limpiar los techos permanentemente para evitar derrumbes y contar con reservas de agua, alimentos, combustible y medicamentos en caso de quedar aislados.

Además, recordó extremar los cuidados con la calefacción. Ventilar los ambientes para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono y evitar sobrecargar las instalaciones eléctricas son medidas fundamentales durante los días de bajas temperaturas.