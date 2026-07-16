Chile se prepara para un fuerte temporal y Kast lanzó una seria advertencia: "Puede ser muy duro"

Chile se prepara para enfrentar uno de los temporales más fuertes de los últimos años. El presidente José Antonio Kast advirtió que el sistema frontal que avanzará sobre gran parte del país "puede ser muy duro" y pidió a la población evitar los viajes hacia la cordillera y las zonas costeras.

"Los vientos que se anuncian para la zona costera son altos. Las marejadas van a ser, al parecer, importantes", señaló el mandatario durante una visita al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, desde donde se sigue el avance del fenómeno.

Kast remarcó que las autoridades regionales recomendaron no acercarse al mar ni trasladarse hacia sectores de montaña mientras continúen las condiciones adversas. "Son días de emergencia", sostuvo el presidente de Chile, quien enfrenta su primera situación climática de gran magnitud desde que asumió el cargo en marzo.

El sistema frontal afectará a diez de las 16 regiones del país, aunque la mayor preocupación está puesta en la zona central. La Dirección Meteorológica emitió alarmas por lluvias intensas y persistentes en Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana, donde se encuentra Santiago .

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pidió evitar los viajes hacia la cordillera y las zonas costeras durante los días más complicados.

Las precipitaciones más fuertes están previstas para el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de julio. El suelo ya presenta altos niveles de humedad, por lo que existe riesgo de inundaciones, desbordes de cauces, aluviones y deslizamientos.

Chile suspendió las clases y cerró el paso fronterizo

Ante la gravedad del pronóstico, el Gobierno de Chile dispuso la suspensión de las clases durante el viernes en Coquimbo, Valparaíso, la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule. La medida podría extenderse a otras zonas según la evolución del temporal.

También se anunció el cierre preventivo del Complejo Fronterizo Los Libertadores, el principal cruce terrestre de alta montaña entre Chile y Argentina. El paso permanecerá inhabilitado hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y sea seguro circular por la ruta.

"Esto puede ser muy duro. No podemos evitarlo, pero sí podemos colaborar, cada uno como corresponda", insistió Kast al pedir responsabilidad y cumplimiento de las indicaciones oficiales.

El fenómeno incluye la llegada sucesiva de varios sistemas frontales y la presencia de un río atmosférico de alta intensidad. Esta combinación provocará lluvias abundantes durante varios días, junto con nevadas, fuertes vientos y un marcado descenso de la temperatura. En Coquimbo podrían caer entre 200 y 250 milímetros de agua en pocos días, una cantidad que en algunos sectores representaría el doble de las precipitaciones acumuladas durante todo el año.

Los pronósticos también anticipan ráfagas cercanas a los 90 kilómetros por hora en la costa y velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora en los valles interiores de la zona central. Estas condiciones podrían provocar voladuras de techos, cortes de energía y caída de árboles.

Las autoridades de Chile recomendaron asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, limpiar canaletas y desagües, mantenerse lejos de ríos y quebradas y evitar cualquier viaje que no sea indispensable. El temporal podría extenderse hasta el lunes 20 de julio.