Una bodega de Mendoza lanza un concurso en Londres de sustentabilidad

Como no solamente se trata de fútbol y deportes, la bodega de Mendoza con probada calidad Domaine Bousquet hizo el anunció de su programa "Vino para el Futuro": el primer concurso para Londres y el Reino Unido promotor de la sustentabilidad en la industria.

El concurso es para profesionales del vino de Londres y el Reino Unido cuyo objetivo es inspirar al sector en la adopción de la sostenibilidad. El concurso es para profesionales del vino de Londres y el Reino Unido cuyo objetivo es inspirar al sector en la adopción de la sostenibilidad.

La bodega con extenso recorrido en la industria vitivinícola de Mendoza y netamente exportadora realiza esta contribución asociada con varias organizaciones internacionales.

Entidades líderes en el mundo en sustentabilidad, como el caso Enotria, la International Wineries for Climate Action (IWCA), Porto Protocol, Regenerative Viticulture Foundation (RVF), The Sustainable Restaurant Association y Sustainable Wine Solutions, acompañan este desafío que se presentó el Londres hace horas.

La inspiración de Domaine Bousquet es contagiar al sector británico para adoptar la sostenibilidad y generar un cambio tangible desde la base. Directamente en las empresas que tienen contacto directo con el consumidor.

Bodega

El concurso consta de tres partes: una prueba inicial en línea; la implementación de un proyecto de sostenibilidad en el lugar de trabajo; y, para un máximo de veinte finalistas, una cata a ciegas.

El ganador absoluto recibirá un viaje para dos personas a la finca Gualtallary de Domaine Bousquet durante la vendimia de 2027. El ganador absoluto recibirá un viaje para dos personas a la finca Gualtallary de Domaine Bousquet durante la vendimia de 2027.

Esta experiencia consistirá en una inmersión completa en las prácticas orgánicas y biodinámicas regenerativas de la finca e incluirá una cena con el enólogo y una estancia en el Gaia Lodge de Domaine Bousquet.

Vino para el Futuro exige a los participantes planificar, implementar y documentar un proyecto de sostenibilidad dentro de su propio negocio, ya sea la carta de vinos de un restaurante, el programa de bebidas de un hotel, una vinoteca independiente o una cadena de tiendas, durante un periodo de tres meses entre julio y septiembre de 2026.

Los candidatos deben trabajar en el sector vitivinícola y tener la autoridad para impulsar una iniciativa de sostenibilidad en su propio negocio.

Londres

Según informa Harpers, en 2024 la bodega redujo su huella de carbono en un 20 %.

El productor de vinos de Mendoza también ha sido pionero en el embotellado ligero, con un peso medio de botella de tan solo 408 gramos.

Hace poco menos de un año la bodega dejó en manos de la distribuidora Enotria en Londres todo el sistema de logística en el Reino Unido. El importador la representa en todo el país.

La alianza de Domaine Bousquet con Enotria le permite a la exportadora de Mendoza reforzar la presencia de la bodega en los principales canales de distribución del Reino Unido. La alianza de Domaine Bousquet con Enotria le permite a la exportadora de Mendoza reforzar la presencia de la bodega en los principales canales de distribución del Reino Unido.

Rachael Pogmore, compradora para Sudamérica de la importadora, considera que las prácticas de sostenibilidad de Domaine Bousquet se alinean con los valores de Enotria como importadora.

Dijo: "Reúne todo lo que buscamos en un socio: un compromiso con la calidad, una agenda de sostenibilidad progresista y vinos que son un verdadero placer para el paladar. Sabemos que nuestros clientes en todo el Reino Unido disfrutarán de sus vinos de alta calidad, expresivos y de cultivo ecológico".

Sustentabilidad

Poco se sabe que la bodega es pionera en la categoría de vinos orgánicos. Incluso forma parte del movimiento B Corp desde 2022 (una de las primeras 24 bodegas del mundo en lograrlo).

Justamente ese mismo año fue la cuarta bodega (y la primera fuera de EE. UU.) en obtener la certificación Regenerative Organic Certified (ROC).

Sus viñedos, plantados en terreno virgen desde 1997, han sido certificados como orgánicos desde sus inicios. Sus viñedos, plantados en terreno virgen desde 1997, han sido certificados como orgánicos desde sus inicios.

La propiedad de 172 hectáreas en Gualtallary, en el Valle de Uco de Mendoza, es dominio de la economista Anne Bousquet. Ella también la dirige, junto a su esposo, Labid al Ameri.

Anne Bousquet, comentó: “Esta competencia se basa en una convicción: brindar a los profesionales del vino el conocimiento necesario para lograr un cambio real en la industria".