Javier Menajovsky, el mendo porteño puente entre los que hacen y consumen vinos

No recuerdo cómo lo conocí a Javier Menajovsky pero hace de eso muchísimo tiempo, digamos años, y no siempre en eventos relacionados a los vinos , sino muchas veces en la cocina de las bodegas, entre los productores fuera de cámara y en el aporte de su experiencia.

En este reportaje el CEO de Wine Revolution cuenta cómo comenzó su ya añeja relación con Mendoza , donde ahora vive con su familia quizá harto de tanto viaje hacia el corazón de la vitivinicultura de la Argentina.

La industria en distintos niveles sabe que se trata de un león en ventas y marketing. Confían tanto los productores como consumidores. La industria en distintos niveles sabe que se trata de un león en ventas y marketing. Confían tanto los productores como consumidores.

Es por eso que el creador de "Ferias & Negocios", y siempre me refiero a Javier Menajovsky, posee una visión sobre el momento de la vitivinicultura argentina. Y es válida su versión en tanto es parte de un ecosistema que está abocado a la reinvención.

Desde hace años quiero hacerle una pregunta y nunca la formulé por mil razones. Y es acerca de su apellido. Es el mismo que tenía un fotógrafo de los reportajes de Mona Moncalvillo publicados en la Revista Humor, allá lejos y hace tiempo. Lo recuerdo porque fueron los primeros reportajes que leí en mi vida. Y estaban acompañados en su mayoría por las fotografías de un tal "Menajovsky".

Se lo pregunté a Javier. Y fue un gran sorpresa saber que aquel reportero gráfico es su padre. Y que cuando era chico frecuentaba con él el mundo de las revistas que editaba La Urraca, un gran laboratorio periodístico a cargo de Andrés Cascioli.

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Entrevista Javier Menajovsky Milagros Lostes - MDZ

Vinos

El primer trabajo de Javier Menajovsky en Mendoza fue en la histórica Bodega Bianchi de San Rafael, cuando los dueños eran los miembros de esa familia del sur mendocino.

Más tarde pero no tanto nació Wine Revolution entre Buenos Aires y Mendoza, que desde los primeros años desarrolló proyectos de promoción y ventas de vinos argentinos en São Paulo, Ciudad de México y Nueva York.

Así construyó "una perspectiva regional que integra estándares propios de mercados avanzados con la narrativa y los ritmos de América Latina".

En ese recorrido su empresa consolidó metodologías, alianzas y un entendimiento profundo tanto del consumidor de vinos como del trade, que hoy aplica en todos sus eventos. La cumbre es la edición anual en Buenos Aires de la clásica "Ferias & Negocios".

Javier Menajovsky-1 Milagros Lostes - MDZ

Mendoza

Javier hoy es un habitante más de Mendoza que no deja de tener una visión más amplia del negocio y aquí confiesa la emoción que significa ser un mendocino por adopción.

En ese rol responde sobre las mejores cualidades de los hombres en esta tierra. E incluso también responde sobre qué aspecto deberíamos mejorar. Lo hace con ánimo constructivo.

Es un conocedor e incansable rastreador de novedades en el mundo del vino.

Y cumple una ley sagrado en el terreno de las ventas. No vende nada que no sea de su agrado. Es caprichoso y nadie le podrá sacar su idea acerca de un producto vinícola. No es prejuicio, sino convicción.

Interesa conocer su opinión sobre los aspectos criticos de la industria en Argentina. Responde en tono pragmático, como aquel marinero que ya cuenta con varios naufragios en alta mar.

La historia de Javier Menajovsky es interesante. Y es una propuesta para entender más sobre la economía de la industria, en el testimonio de un tipo que suele evitar notas y reportajes. Es medio arisco y reservado.

Digamos, casi un mendocino clásico.