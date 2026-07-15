Temporal de nieve en Mendoza: qué pasará en la cordillera y en el Gran Mendoza

Los nuevos pronósticos volvieron a despertar una pregunta que suele repetirse cada vez que se anuncian fuertes nevadas en Mendoza: ¿podrá nevar otra vez en el Gran Mendoza ? La respuesta, por ahora, es no. Aunque en la provincia se esperan importantes acumulaciones de nieve durante las próximas horas, los modelos meteorológicos coinciden en que el fenómeno volverá a concentrarse en la cordillera .

Según el pronóstico, las nevadas comenzarán durante la tarde de este miércoles y continuarán durante todo el jueves, cuando se espera el momento de mayor intensidad. Debido a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica que inicialmente será de nivel amarillo.

El organismo informó que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones previstas de entre 30 y 50 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Además, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, viento blanco y una importante reducción de la visibilidad.

Las condiciones empeorarán desde el mediodía del jueves. A partir de ese momento, el SMN elevará la alerta a nivel naranja por nevadas intensas y persistentes. El organismo anticipó acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros durante todo el período de alerta, nuevamente con posibilidad de viento blanco y escasa visibilidad, un escenario que complicará la circulación en la alta montaña .

Los departamentos más afectados serán los sectores cordilleranos de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe, donde se concentrarán las nevadas más importantes.

Aunque Mendoza volverá a recibir un importante temporal de nieve en alta montaña, los pronósticos descartan nevadas en el Gran Mendoza.

¿Puede nevar en el Gran Mendoza?

Pese a la magnitud del temporal en la cordillera, tanto el Servicio Meteorológico Nacional como el modelo internacional Windy coinciden en que no se esperan nevadas en el Gran Mendoza, ni durante el jueves ni el viernes.

Los pronósticos muestran jornadas frías, con abundante nubosidad y bajas temperaturas, pero sin condiciones para que la nieve llegue al llano, como ocurrió hace algunas semanas.

El mapa muestra que las nevadas más intensas se concentrarán en la cordillera de Mendoza, mientras el Gran Mendoza quedará fuera del área con acumulación prevista. Windy

El punto más cercano donde podrían registrarse nevadas será la zona de Cacheuta y Potrerillos, mientras que el resto del Gran Mendoza continuará con cielo cubierto y ambiente frío, pero sin precipitaciones en forma de nieve.

Chile también se prepara para un fuerte temporal de lluvia y nieve

Del otro lado de la cordillera, Chile espera un sistema frontal de gran intensidad desde este jueves, con lluvias abundantes, vientos fuertes y nevadas en varias regiones del centro y sur. Ante este panorama, las autoridades declararon medidas preventivas en diez regiones y emitieron alertas meteorológicas por el riesgo de inundaciones, aluviones, cortes de servicios y complicaciones en las rutas de montaña.

En la Región de Valparaíso, donde se encuentra el complejo fronterizo Los Libertadores, se proyectan nevadas que podrían acumular hasta 110 centímetros en la cordillera, además de precipitaciones intensas y ráfagas de viento. Estas condiciones llevaron al cierre preventivo del paso internacional para todo tipo de vehículos por la imposibilidad de garantizar una circulación segura.

La Región Metropolitana también estará bajo un escenario complicado. Para la cordillera de Santiago se esperan acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros durante el jueves, con una nueva cantidad similar prevista para el viernes. En el valle, incluida la capital chilena, el fenómeno llegará principalmente en forma de lluvias persistentes, mientras que las nevadas más fuertes quedarán concentradas en precordillera y alta montaña.