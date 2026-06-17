Cuánto cuesta esquiar en Chile y cuáles son los centros de nieve más elegidos por los argentinos

Con la llegada del invierno y las primeras nevadas cubriendo la cordillera, miles de argentinos comienzan a planificar sus vacaciones en la montaña. Si bien nuestro país cuenta con una importante oferta de destinos invernales , muchos viajeros también analizan cruzar a Chile para disfrutar de algunos de los centros de esquí más reconocidos de Sudamérica.

La temporada de nieve 2026 ya comenzó en varios complejos chilenos y, como cada año, la combinación de infraestructura, calidad de nieve, variedad de pistas y servicios atrae a visitantes de toda la región.

Sin embargo, antes de organizar el viaje es importante tener en cuenta que los valores informados por los centros son estimativos y corresponden principalmente a alojamiento, pases y servicios dentro de cada complejo. A esos montos hay que sumarles el costo del traslado desde Argentina, combustible, peajes, seguros, alimentación durante el viaje y eventuales gastos migratorios.

A menos de dos horas de Santiago se encuentra uno de los polos invernales más importantes del continente. Valle Nevado, La Parva, El Colorado y Farellones conforman un circuito ideal para esquiadores de todos los niveles y también para quienes buscan una experiencia familiar en la nieve.

La zona ofrece escuelas de esquí, parques recreativos, gastronomía de montaña y una amplia variedad de alojamientos. Los costos estimativos para esquiar y alojarse en Valle Nevado durante la temporada 2026 oscilan entre los 160 y 250 dólares por persona por día en opciones intermedias. En temporada alta, los hoteles ubicados en la base del centro pueden superar ampliamente los 1.000 dólares por noche.

Los paquetes más completos suelen incluir alojamiento, acceso ilimitado a los medios de elevación y media pensión, aunque generalmente exigen estadías mínimas de entre tres y siete noches.

portillo Foto: Ski Portillo

Portillo, un clásico de la cordillera

Para muchos argentinos y especialmente mendocinos, Portillo es una de las opciones más accesibles por su cercanía geográfica. Ubicado sobre la ruta internacional que conecta Argentina con Chile, el complejo ofrece una de las postales más icónicas de la cordillera gracias a la presencia de la Laguna del Inca.

Además de su historia como sede de competencias internacionales, Portillo continúa siendo uno de los destinos preferidos por quienes buscan una experiencia tradicional de esquí.

Los precios estimativos para la temporada 2026 parten desde los 235 dólares por persona y por noche en refugios compartidos. En tanto, los programas semanales que incluyen alojamiento, comidas y acceso a pistas pueden ubicarse entre los 2.800 y 4.500 dólares por persona, dependiendo de la categoría elegida y la fecha del viaje.

nevados del chillan Foto: Nevado del Chillán.

Nevados de Chillán, nieve y termas en un mismo lugar

Ubicado en la Región de Ñuble, Nevados de Chillán es uno de los complejos más completos de Chile. Su principal diferencial es la combinación de esquí con aguas termales naturales, una propuesta que atrae tanto a deportistas como a quienes buscan relajarse en plena cordillera.

La cercana localidad de Valle Las Trancas se ha consolidado además como un importante polo turístico para quienes prefieren disfrutar del paisaje invernal sin necesidad de esquiar.

Los valores estimativos para la temporada 2026 comienzan alrededor de los 420.000 pesos chilenos por persona para paquetes de fin de semana con alojamiento. Las opciones más exclusivas pueden superar los 245 a 475 dólares por persona por noche en hoteles de categoría superior.

corralco Foto: Corralco.

Corralco y la experiencia de esquiar junto a un volcán

En plena Reserva Nacional Malalcahuello, al pie del volcán Lonquimay, Corralco ofrece una experiencia diferente a la de los centros más tradicionales. Bosques nativos, paisajes volcánicos y una menor masividad convierten a este destino en una de las alternativas más atractivas para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Los paquetes estimativos para la temporada 2026 parten desde los 839 dólares por persona para escapadas cortas con alojamiento, comidas y pases incluidos. Los programas de mayor duración pueden superar los 2.200 dólares por persona.

Además del esquí y el snowboard, el complejo ofrece caminatas con raquetas de nieve, actividades familiares y espacios para freeride.

Centro de Ski Volcán Osorno Foto: Centro de Ski Volcán Osorno

Volcán Osorno, uno de los paisajes más fotografiados de Chile

Uno de los escenarios más fotografiados del sur chileno es el Centro de Ski Volcán Osorno, emplazado dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Desde sus pistas es posible observar el lago Llanquihue, volcanes activos y extensos bosques patagónicos, una combinación que convierte la experiencia en mucho más que una jornada de esquí.

Los tickets diarios para acceder a los medios de elevación tienen valores estimativos que van desde los 35.000 a los 65.000 pesos chilenos, dependiendo de la temporada y la modalidad elegida.

En cuanto al alojamiento, Puerto Varas -la ciudad más utilizada como base para visitar el complejo- ofrece hoteles de tres estrellas desde aproximadamente 116.000 pesos chilenos por noche, mientras que los establecimientos de categorías superiores pueden ubicarse entre los 174.000 y 255.000 pesos chilenos por noche.

Un dato clave para calcular el presupuesto

Más allá de los precios publicados por cada centro de esquí, quienes viajen desde Argentina deben contemplar gastos adicionales que pueden modificar significativamente el presupuesto final. Combustible, peajes, seguros, alquiler de vehículos, cadenas para nieve, alimentación durante el trayecto y alojamiento en ciudades intermedias son algunos de los costos que se suman.

Por eso, los especialistas recomiendan calcular los gastos totales del viaje antes de elegir un destino. En muchos casos, la diferencia entre un centro y otro no está únicamente en el precio del esquí, sino también en la distancia, la logística y los servicios necesarios para llegar hasta la nieve.

Y un detalle importante, chequear el estado de los pasos internacionles terrestres si se va a viajar a Chile en auto.