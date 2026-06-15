Las Leñas, a muy pocos días de abrir su temporada 2026: todo lo que tenés que saber

El complejo de alta montaña Las Leñas ultima detalles para dar inicio a su esperada temporada de esquí 2026 en Malargüe. Aunque las condiciones de nieve actuales abren algunos interrogantes sobre la fecha exacta de apertura, la expectativa turística e institucional sigue intacta en Mendoza.

Las recientes precipitaciones en la alta montaña no alcanzaron los niveles previstos por los operadores, lo que instaló un manto de duda sobre el día exacto de la inauguración. "La última tormenta nos dejó un sabor amargo porque esperábamos un volumen mayor de nieve acumulada en la base", explicaron fuentes del sector, quienes además aclararon que "se está evaluando el día a día para ver si es necesario postergar unos días el arranque".

Mientras se aguarda un comunicado oficial del centro de esquí, los prestadores del sur provincial mantienen las reservas activas y se muestran optimistas para el receso invernal. "La expectativa sigue siendo muy alta y el público está esperando la confirmación de la fecha para viajar", añadieron los operadores turísticos de la región.

Para asegurar el flujo vehicular de los visitantes, la Dirección Provincial de Vialidad ya puso en marcha un exhaustivo plan de contingencia en los accesos. "El Operativo Nieve 2026 se anticipó este año con el despliegue de maquinaria pesada sobre la Ruta Provincial 222", indicaron desde el organismo vial sobre el corredor de 50 kilómetros que une la Ruta 40 con el valle.

Los trabajos sobre esta calzada incluyen el ensanchamiento de banquinas y una renovación completa de la señalización para los días de visibilidad reducida. "Tenemos guardias preparadas para trabajar en turnos continuos de hasta 12 horas con el fin de despejar el camino rápidamente tras cada temporal", aseguraron las autoridades viales.

Presupuesto 2026: pases, indumentaria y alojamiento

En cuanto a los números en la montaña, los pases para los medios de elevación presentan un esquema segmentado según el periodo del invierno. "Para la temporada alta, el pase diario de adulto se fijó en $180.000 y el de menores en $144.000, mientras que el pase semanal llega a $945.000", detalla el cuadro oficial, frente a los $158.400 de la temporada media y los $122.400 de la baja. Por el lado del hospedaje en la ciudad de Malargüe, la oferta en plataformas digitales es muy variada y se adapta a diferentes presupuestos. "Las opciones base para dos personas arrancan en $180.000 por dos noches, pero los complejos de mayor categoría superan los $500.000 e incluso rozan el millón de pesos en los días más demandados", explicaron los operadores locales.

Los costos para equiparse en la ciudad

El equipamiento es otro factor clave y los comercios del centro mendocino ya exhiben sus vidrieras actualizadas con todas las alternativas de indumentaria y accesorios. "El alquiler diario de un equipo premium completo de tablas, botas y bastones cuesta $75.000, la opción de alta gama sale $60.000 y el sport básico se ubica en $50.000", comentaron desde una tradicional tienda de la calle Las Heras, sumando la alternativa junior a $40.000 por jornada. Para quienes prefieren la modalidad de alquiler individual, las tablas solas oscilan entre $30.000 y $45.000, mientras que el calzado específico varía de $30.000 a $60.000 diarios según el modelo elegido.

LAS LEÑAS INSTRUCTORES (2) El equipamiento premium para disfrutar de la alta montaña en Las Leñas se ubica en $75.000 por día. Marcos Garcia / MDZ

Completar el abrigo para las bajas temperaturas de la cordillera requiere considerar el presupuesto por pieza o en combos cerrados para toda la familia. "El combo de nieve que incluye enterito, botas y guantes oscila entre los $25.000 y $45.000", añadieron los comerciantes locales, detallando que de forma aislada las camperas o pantalones cuestan $15.000 y las botas sueltas van de $15.000 a $30.000. Los cascos mantienen un valor de $15.000, las antiparras se mueven entre $10.000 y $20.000, y las raquetas para caminar en la nieve alcanzan los $30.000. Finalmente, para la diversión general, "los trineos culipatín se consiguen por un monto de entre $15.000 y $20.000, y el alquiler de cadenas vehiculares promedia los $20.000" para garantizar un ascenso seguro.