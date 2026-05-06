Cómo funcionará el acceso a Las Leñas durante la temporada invernal

El acceso a Las Leñas comenzó a prepararse antes de la temporada invernal. Con la alta demanda que tiene el destino, tanto a nivel local como nacional, el foco está puesto en cómo se garantizará la llegada de turistas en medio de nevadas intensas. La Dirección Provincial de Vialidad activó su operativo para evitar cortes prolongados y sostener la transitabilidad.

En ese contexto, la Ruta Provincial 222 se convierte en el eje central de los trabajos. Se trata del camino que conecta la Ruta Nacional 40 con el Valle de Las Leñas , pasando por puntos clave como la Laguna de la Niña Encantada y Los Molles. Son unos 50 kilómetros asfaltados que cada invierno soportan un tránsito que crece de forma marcada.

La puesta en marcha del Operativo Nieve 2026 marca el inicio de una etapa de acondicionamiento que este año arrancó antes de lo habitual. Desde Vialidad aseguran que el objetivo es llegar mejor preparados a los primeros temporales, que suelen complicar la circulación en la zona. Para esto, la DPV ya tiene listas las barrenieves, palas cargadoras y camiones de apoyo que serán fundamentales cuando las nevadas cubran la ruta.

Durante los últimos meses, la demarcación fue uno de los puntos fuertes. En febrero se renovaron todas las líneas viales, tanto centrales como laterales.

Además, la señalización también fue actualizada en distintos tramos. Esto permite ordenar mejor el tránsito en condiciones adversas, sobre todo en momentos donde la visibilidad baja y el flujo de vehículos aumenta por el turismo.

En paralelo, se avanzó con tareas sobre las banquinas, como ensanchamiento y perfilamiento. Estos trabajos apuntan a mejorar la seguridad y dar mayor margen de maniobra a los conductores en sectores donde el camino puede volverse más complejo.

Qué pasará con el acceso en pleno invierno

Vialidad Malargue LAS LEÑAS CAMINO OPERATIVO NIEVE (2) Prensa Gobierno de Mendoza

El gran interrogante es cómo se sostendrá el acceso durante las nevadas más fuertes. Desde Vialidad explican que habrá cortes momentáneos cuando las condiciones lo exijan, pero que el objetivo es reabrir la ruta en pocas horas.

El tránsito hacia Las Leñas suele crecer de forma exponencial en invierno, lo que obliga a una respuesta rápida. La combinación de maquinaria disponible y base operativa cercana busca evitar interrupciones prolongadas.

Al momento de las nevadas, la prioridad será despejar el camino en el menor tiempo posible. Según lo previsto, los equipos pueden trabajar hasta 12 horas seguidas sobre la calzada para recuperar la transitabilidad tras un temporal.

El centro de operaciones estará instalado en Los Molles, en un refugio ubicado sobre la misma RP 222. Desde allí se monitorea el estado del camino en tiempo real y se coordinan las intervenciones de forma inmediata.

Ante este escenario, desde Vialidad recomiendan prestar atención al clima antes de viajar. También es obligatorio circular con cadenas.