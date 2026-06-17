Paso a Chile habilitado: cómo está el tiempo en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

En cuanto al estado del tiempo, para este miércoles el pronóstico señala cielo nublado durante toda la jornada, sin precipitaciones. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: - 4°

Puente del Inca: - 6°

Las Cuevas: - 7° Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, permanece habilitado para todo tipo de vehículos en los siguientes horarios: