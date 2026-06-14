Atención: el paso Pehuenche se encuentra cerrado y se evaluará su apertura

Las autoridades informaron que el paso Pehuenche se encuentra cerrado preventivamente y evaluarán su reapertura. El Cristo Redentor se encuentra habilitado.

Este domingo 14 de junio, las autoridades informaron que el Paso Pehuenche se encuentra cerrado preventivamente y al mediodía analizarán su reapertura. Por su parte, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

Según explicaron, la medida se debe a la falta de condiciones de transitabilidad segura por la acumulación de nieve sobre la ruta en ambos sectores. También informaron que personal de Vialidad ya se encuentra realizando trabajos de despeje para normalizar la situación.

A las 12 hs de Argentina (11 de Chile) se emitirá un nuevo comunicado luego de analizar la situación y evaluar las condiciones en las que se encuentra la ruta.

comunicado cierre paso pehuenche 14 de junio 2026 El paso Pehuenche se encuentra cerrado hasta el mediodía Cristo Redentor habilitado A pesar de las frías temperaturas registradas en Mendoza, las autoridades informaron que el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado en el horario habitual de invierno.

El paso a Chile se encuentra abierto para todo tipo de vehículos, incluyendo ómnibus, transportes de cargas y vehículos particulares. Las temperaturas pueden llegar a los -10° en la zona de Las Cuevas.