El paso Pehuenche se encuentra habilitado después de no abrir durante la mañana

Las autoridades anunciaron la habilitación del paso Pehuenche para todo tipo de vehículos a partir de las 14, hora Argentina.

Luego de permanecer cerrado por la falta de condiciones de transitabilidad segura en ambos sentidos de la ruta, a partir de las 14hs (13hs del lado chileno) reabre el paso Pehuenche a Chile para todo tipo de vehículos, según confirmaron las autoridades.

De esta manera, el paso internacional ubicado en Malargüe tendrá este sábado un horario autorizado de salida de Argentina de 14 a 18hs (13 y 17hs en Chile) y de ingreso al país de 14 a 19hs (13 a 18hs del horario chileno).

habilitacion pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos desde las 14hs. Precaución extrema en el Paso Pehuenche A su vez, las autoridades aclararon que si bien la Ruta 145 se encuentra transitable, debe hacerse con precaución debido a algunos sectores en reparación, calzada húmeda y hielo con tratamiento de sal.

Es por ello que se aconseja a todos los conductores que, al momento de transitar el camino, utilicen cadenas para vehículos siguiendo las sugerencias de Vialidad Nacional.