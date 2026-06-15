Paso a Chile: cómo estará el tiempo en la semana

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. El pronóstico para alta montaña.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

En pleno feriado en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (17 de junio), anticipan buen tiempo en cordillera con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.

Para el martes, el pronóstico advierte posibilidad de aguanieve en horas de la tarde. El miércoles se esperan temperaturas bajo cero, pero sin precipitaciones. El jueves, en tanto, regresaría la inestabilidad en alta montaña con nevadas durante la madrugada.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, está habilitado para todo tipo de vehículos. El cruce fronterizo permanecía cerrado por mal tiempo, pero el domingo confirmaron su reapertura con los siguientes horarios: