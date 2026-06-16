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Paso a Chile

Paso a Chile: estado actual y pronóstico para alta montaña

El paso a Chile permanece habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

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Osvaldo Valle

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este martes se espera buen tiempo en cordillera con cielo seminublado y sin precipitaciones. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

  • Uspallata: 1º
  • Punta de Vaca: - 5º
  • Puente del Inca: - 8º
  • Las Cuevas: - 9º

De acuerdo al pronóstico, el miércoles se mantendría la estabilidad: "Amanece nublado y se mantendrá nublado durante todo el día. No se observan precipitaciones".

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, está habilitado para todo tipo de vehículos en los siguientes horarios:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Entrada a Argentina: de 9 a 19.

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