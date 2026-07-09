Pasión, riesgo y muertos: los incidentes que empañan el Mundial 2026

La Copa del Mundo no solo es el evento deportivo más importante del planeta, sino también un escenario de altas tensiones logísticas y de seguridad . Lo que comienza como una celebración colectiva puede derivar rápidamente en disturbios que en ocasiones llegan a ser fatales, obligando a las autoridades a implementar medidas extremas para proteger a los ciudadanos y al mobiliario urbano.

El blindaje de París ante el duelo Francia-Marruecos es la consecuencia de los casos que se vienen viviendo hace tiempo, no solo en este Mundial, sino desde antes.

Tomando como punto de partida la situación en la capital francesa, la Prefectura de Policía de París diseñó un plan de prevención para el partido de cuartos de final. Aunque el encuentro se disputa en Estados Unidos, las autoridades temen disturbios similares a los de la semifinal de 2022, que dejó un saldo de 266 detenciones , o a los recientes incidentes tras partidos del PSG.

Para este operativo, se aplicará el uso de drones policiales para localizar rápidamente a posibles alborotadores. También el bloqueo de varias líneas del metro para evitar aglomeraciones en puntos críticos como los Campos Elíseos y fuertes restricciones al uso y posesión de pirotecnia y fuegos artificiales hasta el 20 de julio.

El fervor argentino mostró su cara más caótica tras la victoria ante Egipto que selló el pase a cuartos de final. Donde miles de hinchas se concentraron en el Obelisco de Buenos Aires.

Sin embargo, la jornada de alegría terminó en incidentes cuando un sector de la multitud comenzó a lanzar piedras y botellazos, provocando corridas. Como consecuencia de estos disturbios, las fuerzas de seguridad informaron de al menos 19 personas detenidas.

Pero el hecho más grave ocurrió en el mismo marco de festejos, pero en la localidad de Cañuelas, donde una pelea callejera terminó en el asesinato de Franco De Pauli, un hombre de 46 años, que murió luego de recibir un golpe en la cabeza. Por el hecho fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien quedó a disposición de la Justicia investigado por homicidio.

México: descontrol, destrozos y varios muertos

El caso de México es, hasta ahora, el más trágico registrado en este contexto de este Mundial 2026. Las celebraciones por la victoria ante Ecuador, que clasificó a la selección a octavos de final, terminaron con la muerte de cuatro personas en la capital.

Concretamente, un hombre y dos mujeres fallecieron por asfixia en la colonia Juárez, mientras que otro hombre de unos 30 años murió tras sufrir ataques epilépticos y una hemorragia digestiva.

También se registraron otros momentos de tensión cuando, el uso de fuegos artificiales generó un breve momento de terror que provocó estampidas en las calles abarrotadas de gente que se dirigía al Ángel de la Independencia.

En total, se comunicó que los servicios de emergencia atendieron a un total de 1.615 personas por diversas lesiones, incluyendo fracturas, cortes, intoxicaciones y cuadros de ansiedad.