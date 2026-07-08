Las Torres Petronas (Malasia), diseñadas por César Pelli, revolucionaron la arquitectura mundial con una virtud que también distingue a Lionel Messi.

Con 88 pisos y 452 metros de altura, las Torres Petronas, del arquitecto argentino César Pelli, fueron los edificios más altos del mundo entre 1998 y 2003 y redefinieron el perfil urbano de Kuala Lumpur (Malasia) con un diseño que combina ingeniería, cultura y elegancia.

Las Torres Petronas cambiaron el perfil de Kuala Lumpur (Malasia) y consolidaron al argentino César Pelli como una figura clave de la arquitectura mundial. Al igual que Lionel Messi, la obra demuestra que la verdadera excelencia surge de la inteligencia para resolver cada desafío con precisión, equilibrio y una aparente sencillez.

Pixabay La obra de un argentino que transformó Asia Inauguradas en 1999, las Torres Petronas alcanzaron los 452 metros y se convirtieron en los edificios más altos del mundo entre 1999 y 2003. Más allá del récord, el proyecto marcó un antes y un después al combinar innovación tecnológica, identidad cultural y una imagen inconfundible para Malasia.

El puente aéreo entre ambas torres se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la arquitectura contemporánea. Pixabay El arquitecto nacido en Tucumán se inspiró en la geometría del arte islámico para diseñar la planta del edificio y creó una fachada de acero inoxidable y vidrio que refleja la luz tropical.

La inteligencia detrás del diseño Uno de los rasgos más admirados del conjunto es el puente aéreo que conecta ambas torres. Además de convertirse en un símbolo visual, mejora la seguridad y el funcionamiento del edificio, demostrando que cada decisión responde a una necesidad concreta.

El puente aéreo que conecta ambas torres se sitúa a más de 170 metros de altura. Wikipedia Esa forma de proyectar recuerda cómo Lionel Messi, a lo largo de su carrera, resolvió situaciones complejas con movimientos simples y precisos. En las Torres Petronas ocurre algo parecido: detrás de su elegancia hay un trabajo minucioso donde estructura, estética y funcionalidad actúan como un verdadero equipo.