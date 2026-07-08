El edificio que comparte una gran virtud con Messi
Las Torres Petronas (Malasia), diseñadas por César Pelli, revolucionaron la arquitectura mundial con una virtud que también distingue a Lionel Messi.
Las Torres Petronas cambiaron el perfil de Kuala Lumpur (Malasia) y consolidaron al argentino César Pelli como una figura clave de la arquitectura mundial. Al igual que Lionel Messi, la obra demuestra que la verdadera excelencia surge de la inteligencia para resolver cada desafío con precisión, equilibrio y una aparente sencillez.
La obra de un argentino que transformó Asia
Inauguradas en 1999, las Torres Petronas alcanzaron los 452 metros y se convirtieron en los edificios más altos del mundo entre 1999 y 2003. Más allá del récord, el proyecto marcó un antes y un después al combinar innovación tecnológica, identidad cultural y una imagen inconfundible para Malasia.
El arquitecto nacido en Tucumán se inspiró en la geometría del arte islámico para diseñar la planta del edificio y creó una fachada de acero inoxidable y vidrio que refleja la luz tropical.
La inteligencia detrás del diseño
Uno de los rasgos más admirados del conjunto es el puente aéreo que conecta ambas torres. Además de convertirse en un símbolo visual, mejora la seguridad y el funcionamiento del edificio, demostrando que cada decisión responde a una necesidad concreta.
Esa forma de proyectar recuerda cómo Lionel Messi, a lo largo de su carrera, resolvió situaciones complejas con movimientos simples y precisos. En las Torres Petronas ocurre algo parecido: detrás de su elegancia hay un trabajo minucioso donde estructura, estética y funcionalidad actúan como un verdadero equipo.
Un legado que sigue inspirando
Más de 25 años después de su inauguración, las Torres Petronas continúan siendo una referencia para arquitectos, ingenieros y estudiantes de todo el mundo. El proyecto consolidó el prestigio internacional de César Pelli y confirmó que una gran obra no solo impresiona por su tamaño, sino por la inteligencia con la que resuelve cada detalle. Esa combinación de innovación, equilibrio y visión de futuro explica por qué el edificio sigue siendo un ícono de la arquitectura contemporánea.
FUENTE: Torres Petronas – sitio oficial del edificio. Pelli Clarke & Partners (actualmente Pelli Clarke & Partners Architects) – información oficial del proyecto. The Skyscraper Center – ficha técnica oficial del edificio (altura, fechas, características). Architectural Record – artículos y análisis del proyecto. Detail – publicaciones técnicas sobre la obra. Encyclopaedia Britannica – Biografía de César Pelli.