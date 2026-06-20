Japandi: cómo es el diseño que transmite calma
La combinación entre la simplicidad japonesa y la calidez del diseño de Suecia, Dinamarca y Noruega sigue ganando adeptos.
En tiempos de exceso de estímulos, muchos buscan que su hogar sea un refugio. Esa necesidad explica el éxito de Japandi, una tendencia que une el minimalismo japonés con el diseño escandinavo. El resultado son espacios simples, luminosos y confortables que priorizan el bienestar por encima de la acumulación de objetos.
Cuando Japón se encontró con Suecia, Dinamarca y Noruega
Aunque están separados por miles de kilómetros, Japón y los países escandinavos comparten una visión similar sobre cómo deben ser los espacios donde vivimos. Tanto la tradición japonesa como las corrientes de diseño desarrolladas en Suecia, Dinamarca y Noruega valoran la funcionalidad, la sencillez, los materiales naturales y la artesanía.
El diseño proveniente de esos países aporta luminosidad, confort y practicidad. La estética japonesa suma equilibrio, serenidad y una fuerte conexión con la naturaleza. La combinación de ambas corrientes dio origen al estilo Japandi, una de las tendencias más influyentes del diseño contemporáneo.
Menos cosas, más bienestar
Una de las razones de su crecimiento es que responde a una necesidad cada vez más extendida: reducir el ruido visual y crear espacios que transmitan tranquilidad.
Por eso predominan los muebles funcionales, las líneas limpias, los colores neutros y los materiales naturales. La decoración es mínima, pero cada objeto cumple una función específica.
Las características más habituales incluyen:
- Madera natural.
- Tonos beige, arena y tierra.
- Cerámica artesanal.
- Textiles de fibras naturales.
- Iluminación suave.
- Ambientes despejados.
La idea central es que el hogar resulte agradable de habitar y no simplemente atractivo para una fotografía.
Una tendencia que sigue creciendo
Los especialistas consideran que el éxito de Japandi está relacionado con cambios culturales profundos. El interés por la sostenibilidad, el consumo responsable y el bienestar emocional favorece estilos que priorizan la calidad antes que la cantidad.
Por eso el movimiento sigue expandiéndose en viviendas, hoteles, restaurantes y espacios de trabajo de distintos países. Más que una moda pasajera, representa una nueva forma de entender el diseño interior.
La arquitectura Japandi apuesta por líneas simples, materiales naturales y una conexión fluida entre la vivienda y el entorno.
FUENTE: Homes & Gardens Architectural Digest Dezeen House Beautiful