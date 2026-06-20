Mundial 2026: la imagen que une la bandera argentina y el cielo de EE.UU.

Horas antes del debut frente a Argelia en el Mundial 2026, un hincha argentino compartió desde Kansas City una imagen del banderazo realizado el día anterior. En la fotografía, una bandera argentina flamea bajo un cielo intensamente azul, creando una postal tan simbólica como perfecta para repasar la historia y el significado de uno de los grandes emblemas nacionales.

En la fotografía, el azul profundo del cielo estadounidense replica el celeste de las franjas exteriores de la bandera argentina , mientras las nubes blancas evocan el corazón del símbolo creado por Manuel Belgrano . La coincidencia genera una imagen de enorme fuerza visual y una composición tan simple como impactante.

La foto de la bandera argentina en el cielo estadounidense pertenece a un mendocino que reside en Estados Unidos y que junto a su familia viajó a la ciudad de Kansas para ver el primer partido de Argentina.

La bandera argentina se destaca por su equilibrio cromático, su simplicidad y su capacidad de transmitir identidad con muy pocos elementos. El celeste comunica serenidad, confianza y amplitud; el blanco, paz, claridad y armonía. Más de dos siglos después de su creación, estos colores siguen funcionando con una vigencia sorprendente. La escena capturada en Kansas City parece confirmar una de las interpretaciones más populares sobre su origen: la asociación con el cielo y las nubes.

Belgrano creó la bandera el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en Rosario. Lo hizo tomando como referencia los colores de la escarapela nacional y sin autorización previa del gobierno revolucionario. La insignia nació, de hecho, cuatro años antes de la Declaración de la Independencia de 1816.

El famoso Sol de Mayo tampoco formó parte del diseño original. Fue incorporado oficialmente en 1818. El Día de la Bandera , por su parte, comenzó a celebrarse cada 20 de junio recién en 1938, mediante la Ley 12.361, impulsada durante la presidencia de Roberto M. Ortiz , en homenaje a la fecha de la muerte de Belgrano .

Los colores celeste y blanco tienen un origen que combina tradición patriótica y religiosa. Una de las teorías más aceptadas sostiene que surgieron de las cintas que Juan Martín de Pueyrredón repartió entre sus tropas durante las invasiones inglesas de 1806, inspiradas en los colores de la Virgen de Luján. Otra explicación los vincula con la banda de la Real Orden de Carlos III utilizada por la monarquía española, cuyos tonos también provenían de la devoción a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Belgrano, profundamente influido por esa tradición mariana, ya utilizaba el celeste y blanco antes de crear la bandera, por lo que ambos colores terminaron convirtiéndose en un símbolo de identidad, fe y pertenencia para la futura nación argentina.

Tampoco existe certeza absoluta sobre el color original utilizado. Durante buena parte del siglo XIX convivieron versiones más oscuras, azul turquí y celestes más claros. La uniformidad cromática actual llegaría mucho tiempo después.

Del Río de la Plata a Centroamérica

Cuando Belgrano creó la bandera argentina en 1812, prácticamente ningún país independiente utilizaba una combinación tan marcada de celeste y blanco. Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador todavía formaban parte del Imperio Español.

Tras independizarse y separarse del Imperio Mexicano, esos territorios formaron las Provincias Unidas del Centro de América, una federación que existió entre 1823 y 1838 e integró a Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Su bandera adoptó tres franjas horizontales azul-celeste, blanca y azul-celeste.

La República Federal de Centroamérica estuvo formada por cinco estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Wikipedia

Luego de la disolución de la federación, varios de esos países conservaron la base cromática en sus símbolos nacionales. Por eso las actuales banderas de Honduras, Nicaragua y El Salvador mantienen una notable semejanza visual con la argentina, mientras Guatemala adaptó los mismos colores a un diseño vertical. La combinación celeste y blanca terminó convirtiéndose en uno de los lenguajes visuales más reconocibles del continente.

La imagen tomada en Kansas City demuestra que algunos símbolos trascienden fronteras y generaciones. A miles de kilómetros de la Argentina, la bandera vuelve a encontrar en el cielo un espejo perfecto para sus colores. Su estética simple, su fuerte carga simbólica y la universalidad de sus tonos permiten que siga emocionando en cualquier lugar del mundo. Incluso en Estados Unidos, durante un Mundial, a metros de la concentración de la Selección Argentina en la ciudad donde disputó su primer partido de la Copa del Mundo 2026.