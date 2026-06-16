Banderazo histórico: miles de argentinos coparon Kansas City en la previa del debut de la Selección ante Argelia

El banderazo en Kansas City, con miles de argentinos presentes, marcó la antesala del primer partido de la Selección en el Mundial 2026 contra Argelia.

Miles de hinchas argentinos participaron de un multitudinario banderazo en Kansas City en la antesala del debut de la Selección argentina frente a Argelia por el Mundial 2026, en una muestra de apoyo que tiñó de celeste y blanco las calles de la ciudad estadounidense.

Con camisetas, banderas, bombos y cánticos, los simpatizantes se reunieron en las inmediaciones del centro de la ciudad y protagonizaron una verdadera fiesta a pocas horas del estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo frente a los africanos, que tendrá lugar este martes desde las 22:00 en el Arrowhead Stadium.

Banderazo Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, fanáticos llegados desde distintos puntos del país y también residentes en Estados Unidos participaron de la convocatoria, que se extendió durante varias horas y estuvo marcada por un clima de entusiasmo y expectativa.

La presencia de Lionel Messi en el certamen volvió a ser uno de los principales focos de atención entre los hinchas, que aprovecharon la jornada para alentar al capitán y expresar su confianza en una nueva actuación destacada del conjunto nacional.

Mientras tanto, Scaloni ultima detalles para el encuentro frente a Argelia y mantiene algunas dudas en la formación titular, aunque el cuerpo técnico transmitió tranquilidad y optimismo de cara al inicio del torneo.