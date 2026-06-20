Por qué se conmemora el Día de la Bandera: el legado de Manuel Belgrano

Cada 20 de junio, Argentina recuerda el Día de la Bandera y honra la figura de Manuel Belgrano, quien falleció en 1820.

Este 20 de junio en la Argentina se celebra el Día de la Bandera en conmemoración a su creador, Manuel Belgrano, quien falleció un 20 de junio de 1820. Aunque la fecha fue decretada recién el 8 de junio de 1938 por la ley 12.361 durante la presidencia de Roberto M. Ortiz, la historia de nuestra enseña patria comenzó mucho antes.

La historia detrás de nuestra bandera Un 27 de febrero de 1812, cuando en las batallas por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las tropas a la orden de Belgrano comenzaron a utilizar una escarapela bicolor azul-celeste y blanco para diferenciarse del rojo usado por los ejércitos realistas, y de ese modo, la bandera tomó sus colores de la escarapela nacional, que ya era un símbolo de identidad entre los patriotas.

Manuel Belgrano y la educación, la batalla más importante del General. Rafael del Villar, oleo sobre tela. La bandera fue izada por primera vez en la ciudad de Rosario, Santa Fe, que hoy es la principal sede de las celebraciones con su imponente Monumento a la Bandera. Pero la historia de Belgrano y su creación no es solo una historia de batallas, sino también de un hombre que supo ver en una tela de colores la posibilidad de unir a un pueblo disperso y darle una identidad que trascendiera las diferencias regionales y políticas.