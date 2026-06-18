La Ciudad de Mendoza celebra el Día de la Bandera con una atractiva actividad gratuita

El encuentro organizado por Ciudad en Movimiento se realizará de 11 a 13 horas y convocará a mendocinos de todas las edades a compartir una jornada festiva.

El Salón de los Espejos del Gimnasio Municipal Nº 1 será escenario de una propuesta abierta y gratuita para toda la comunidad.

La Ciudad de Mendoza celebrará el Día de la Bandera con una propuesta que combinará música, actividad física y encuentro comunitario. Este sábado 20 de junio, vecinos y visitantes podrán participar de una edición especial de la Maratón de Ritmos, una iniciativa gratuita que invita a disfrutar de una mañana diferente bajo la consigna "Bailamos con los colores de nuestra bandera".

La actividad se desarrollará de 11 a 13 horas en el Salón de los Espejos del Gimnasio Municipal Nº 1, ubicado en la intersección de Paso de los Andes y Sobremonte. El encuentro será de acceso libre y no requerirá inscripción previa, por lo que cualquier persona interesada podrá sumarse de manera espontánea.

La propuesta estará coordinada por el equipo de profesores de "Ciudad en Movimiento", que en esta ocasión unirá el espíritu de la celebración patria con una impronta inspirada en el clima mundialista. De esta manera, la jornada buscará potenciar el sentido de pertenencia y la pasión por los colores celeste y blanco a través del movimiento y la recreación.

Clases dinámicas y propuestas para todas las edades La organización preparó una dinámica de clases rotativas distribuidas en bloques de 20 minutos, lo que permitirá a los participantes disfrutar de distintos estilos y propuestas durante toda la mañana. El objetivo es que cada persona encuentre un ritmo acorde a sus preferencias y pueda sumarse sin importar su experiencia previa.

El staff municipal contará además con la participación de los instructores Pedro AP y Flor, quienes aportarán distintas coreografías y actividades para mantener la energía durante toda la jornada. La iniciativa está pensada para personas de todas las edades y niveles, promoviendo hábitos saludables a través de una experiencia recreativa y participativa.