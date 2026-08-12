Un diputado propone cambiar el nombre de la Peatonal Sarmiento
Un legislador radical presentó un proyecto para que la Peatonal Sarmiento cambie su denominación. Los motivos y el nuevo nombre que propone.
La Peatonal Sarmiento es una de las calles más emblemáticas de la Ciudad de Mendoza, la cual fue inaugurada hace más de 35 años y se considera uno de los puntos de encuentro más importantes para todos los mendocinos que transitan el centro de la capital.
En las últimas horas, el diputado radical Raúl Juan Villach presentó un proyecto en la Legislatura para que el tradicional Paseo Peatonal Sarmiento de la Ciudad cambie su denominación en el tramo que une las calles Patricias Mendocinas y San Martín. El nombre propuesto es el de Víctor Fayad, en homenaje al exintendente de la Ciudad de Mendoza.
Fayad fue intendente de la capital mendocina en tres mandatos separados en dos períodos diferentes, falleciendo durante su última gestión el 7 de agosto de 2014. El dirigente radical construyó e inauguró durante su primer ciclo el Paseo Peatonal Sarmiento.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y en sus fundamentos resalta la gestión de Fayad al frente del municipio, reconociendo a la peatonal como la obra más emblemática de su gestión, la cual perdura en el recuerdo de la ciudadanía mendocina.
Fayad fue jefe comunal de la Ciudad en tres ocasiones: de 1987 a 1991, mandato en el cual se inauguró la peatonal; de 2007 a 2011, tras su paso por la Cámara de Diputados de la Nación; y reelegido en 2011. Falleció durante su tercera gestión y fue reemplazado por Rodolfo Suarez.
El Paseo Peatonal Sarmiento
El 5 de agosto de 1989, la Ciudad de Mendoza inauguró el Paseo Peatonal Sarmiento con una serie de espectáculos y la apertura de comercios de variados rubros: librerías, revistas, indumentaria, ópticas, zapaterías, agencias de viaje, heladerías y confiterías, entre tantos otros.
Durante el acto de inauguración fueron la Orquesta Municipal, elencos infantiles, un festival popular y fuegos artificiales los encargados de dejar la Peatonal destinada, desde ese día y hasta hoy, al uso público para disfrute, descanso y distracción.
Actualmente, la peatonal alberga instituciones como el Paseo San Martín, la Legislatura, la parroquia de San Nicolás y Santiago Apóstol y la Bolsa de Comercio de Mendoza.
“Se buscó hacer un paseo donde los ciudadanos mendocinos disfruten las actividades culturales, sociales y de esparcimiento”, declaró en su momento el intendente Víctor Fayad, quien 37 años podría darle nombre a la emblemática calle del centro mendocino.
2015 y un intento fallido por cambiarle el nombre de la peatonal
En 2015, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto presentado por Jorge López, el cual también proponía modificar el nombre de la peatonal por el de Víctor Fayad. En ese momento solo había transcurrido un año del fallecimiento del exintedente. Sin embargo, el proyecto no se trató en la Cámara de Senadores, por lo que nunca llegó a convertirse en ley.