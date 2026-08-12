Un diputado propone cambiar el nombre de la Peatonal Sarmiento. 

Un legislador radical presentó un proyecto para que la Peatonal Sarmiento cambie su denominación. Los motivos y el nuevo nombre que propone.

La Peatonal Sarmiento es una de las calles más emblemáticas de la Ciudad de Mendoza, la cual fue inaugurada hace más de 35 años y se considera uno de los puntos de encuentro más importantes para todos los mendocinos que transitan el centro de la capital.

En las últimas horas, el diputado radical Raúl Juan Villach presentó un proyecto en la Legislatura para que el tradicional Paseo Peatonal Sarmiento de la Ciudad cambie su denominación en el tramo que une las calles Patricias Mendocinas y San Martín. El nombre propuesto es el de Víctor Fayad, en homenaje al exintendente de la Ciudad de Mendoza.

Fayad fue intendente de la capital mendocina en tres mandatos separados en dos períodos diferentes, falleciendo durante su última gestión el 7 de agosto de 2014. El dirigente radical construyó e inauguró durante su primer ciclo el Paseo Peatonal Sarmiento.

Víctor Fayad, el intendente que inauguró la peatonal. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y en sus fundamentos resalta la gestión de Fayad al frente del municipio, reconociendo a la peatonal como la obra más emblemática de su gestión, la cual perdura en el recuerdo de la ciudadanía mendocina.

Fayad fue jefe comunal de la Ciudad en tres ocasiones: de 1987 a 1991, mandato en el cual se inauguró la peatonal; de 2007 a 2011, tras su paso por la Cámara de Diputados de la Nación; y reelegido en 2011. Falleció durante su tercera gestión y fue reemplazado por Rodolfo Suarez.