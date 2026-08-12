Cómo sigue el caso del docente que proyectó imágenes sexuales a alumnos de secundaria

La situación que generó revuelo entre los estudiantes de la Escuela de Comercio Martín Zapata continúa bajo investigación. El episodio ocurrió el viernes pasado, cuando un docente que estaba dando una clase proyectó accidentalmente en una pantalla imágenes de una mujer con poca ropa y de connotación sexual frente a alumnos .

El hecho se produjo durante un taller de articulación interinstitucional de Física, una propuesta en la que participan estudiantes de distintos colegios secundarios de la UNCuyo. Según explicó la coordinadora general de Educación Secundaria de la Universidad, María Ana Barrozo, el docente utilizaba una computadora para proyectar material relacionado con la clase cuando, al finalizar, comenzaron a mostrarse imágenes que no tenían relación con el contenido académico.

Los estudiantes que presenciaron la situación registraron lo ocurrido y posteriormente realizaron una denuncia ante las autoridades. El episodio también comenzó a circular entre alumnos y familias, mientras surgieron distintas versiones sobre el origen de las imágenes y sobre la identidad de la mujer que aparece en ellas.

Una de las principales novedades es que el docente permanece apartado de sus funciones mientras se desarrolla el proceso iniciado por la UNCuyo. Barrozo confirmó a MDZ que se puso en marcha un procedimiento para determinar el grado de responsabilidad y que se solicitaron medidas preventivas mientras se analiza lo ocurrido.

Consultada nuevamente por MDZ sobre el avance del expediente, la coordinadora general de Educación Secundaria explicó que el sumario "es un proceso" y que, por el momento, no es posible establecer cuánto tiempo demandará. "Lo importante es que se ha iniciado", señaló Barrozo.

Esto significa que todavía no existe una definición sobre una eventual sanción. La investigación deberá determinar las circunstancias del episodio y, a partir de allí, la Universidad resolverá los pasos que correspondan.

La sentada que organizaron los estudiantes

Después de lo ocurrido, los alumnos convocaron a una sentada para este martes en el Martín Zapata. El reclamo apuntó a pedir explicaciones, que se investigara el episodio y que los estudiantes fueran escuchados frente a una situación que consideraron grave.

La actividad finalmente se realizó tal como estaba planeada. "Sí, se desarrolló como estaba previsto. Fue un espacio de escucha", confirmó Barrozo a MDZ al ser consultada sobre la medida impulsada por los jóvenes.

Desde la coordinación de Educación Secundaria de la UNCuyo también valoraron que los estudiantes hayan denunciado lo ocurrido ante la institución y que posteriormente hayan encontrado un espacio para plantear sus inquietudes. Barrozo había señalado que la escuela tomó cartas en el asunto y comenzó el procedimiento correspondiente después de recibir la denuncia.

Qué se sabe y qué son solamente rumores

Uno de los puntos que todavía no está claro es el origen de las fotografías. En un primer momento surgió la versión de que la mujer que aparece en las imágenes se las habría enviado directamente al docente. Luego comenzó a circular otra posibilidad: que las fotografías hubieran llegado al docente a través de otra persona que le estaba mostrando o informando sobre contenido que circulaba.

Ninguna de esas hipótesis fue confirmada oficialmente. Tampoco está confirmado que la mujer que aparece en las imágenes sea o haya sido docente de la misma institución, aunque esa versión comenzó a circular con fuerza entre estudiantes y familias.

También surgieron rumores sobre una supuesta relación sentimental entre el docente y la mujer que aparece en las fotografías. Esa versión tampoco fue confirmada y, por el momento, forma parte de las versiones que circulan alrededor del caso y no de hechos confirmados.

La privacidad de la mujer, otro aspecto del caso

Más allá de quién haya enviado las fotografías y de cómo llegaron a la computadora por la que fueron proyectadas ante los alumnos, existe otro aspecto que quedó expuesto después del episodio: la privacidad de la mujer que aparece en ellas. Si se trataba de imágenes destinadas a una persona determinada, su posterior exhibición accidental ante un curso con adolescentes implicó una difusión que, según todo lo conocido hasta ahora, no estaba prevista.

Barrozo fue consultada específicamente por MDZ sobre la posibilidad de que la mujer que aparece en las imágenes perteneciera a la institución y sobre eventuales consecuencias por la exposición de su privacidad. La funcionaria evitó confirmar esa versión y señaló que no conocía ese aspecto del caso y que debía ser analizado por las áreas correspondientes.

Por ahora, el foco de la UNCuyo está puesto en determinar qué ocurrió durante la clase y cuál fue el grado de responsabilidad del docente. Mientras el sumario continúa, el profesor permanece apartado de sus funciones y los estudiantes ya tuvieron el espacio de escucha que habían reclamado.