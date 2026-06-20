Un fin de semana único para disfrutar en Mendoza: todo esto podés hacer

El sábado será feriado nacional y el domingo coincidirán el inicio del invierno y el Día del Padre. Habrá propuestas para todos los gustos.

Cruciales se podrá disfrutar en una peña que se realizará, este sábado, en Ciudad.

No todos los años el calendario ofrece una coincidencia como la de este fin de semana. El sábado 20 será feriado nacional por el Día de la Bandera, mientras que el domingo 21 llegará con un doble motivo para celebrar: comenzará oficialmente el invierno en el hemisferio sur y, además, se conmemorará el Día del Padre.

La combinación convierte a este fin de semana en una excelente oportunidad para salir de casa, compartir en familia y participar de algunas de las actividades culturales, gastronómicas y artísticas que se desarrollarán en distintos puntos de Mendoza.

En la Nave Cultura se celebrará el "Año Nuevo del Sur". Sabores criollos y feria para celebrar el Día de la Bandera Una de las propuestas más convocantes será el Paseo de la Bandera, organizado en Godoy Cruz. Desde las 12, el Paseo Staré, ubicado junto al Puente Olive, reunirá un patio de comidas típicas, una feria de emprendedores y talleres para toda la familia, en una jornada pensada para celebrar las tradiciones argentinas a través de la gastronomía y la cultura.

Una peña para cantar por la Patria Quienes prefieran disfrutar de la música en vivo podrán acercarse el sábado por la noche a Ahijuna, en Ciudad de Mendoza. Desde las 21.30 se realizará una gran peña folclórica con la actuación del grupo Cruciales. La entrada incluye dos empanadas de recepción y una degustación de vino, en una propuesta que invita a celebrar la fecha patria entre guitarras, cantos y brindis.

El invierno comienza con una celebración ancestral El domingo marcará oficialmente el inicio del invierno, pero para numerosos pueblos originarios ese momento representa mucho más que un cambio de estación. Coincidiendo con el solsticio de invierno, la Nave Cultural será escenario de una nueva edición de Año Nuevo del Sur, un encuentro que desde hace 24 años recupera las tradiciones ancestrales vinculadas al renacimiento de la naturaleza.