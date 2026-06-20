Un fin de semana único para disfrutar en Mendoza: todo esto podés hacer
El sábado será feriado nacional y el domingo coincidirán el inicio del invierno y el Día del Padre. Habrá propuestas para todos los gustos.
No todos los años el calendario ofrece una coincidencia como la de este fin de semana. El sábado 20 será feriado nacional por el Día de la Bandera, mientras que el domingo 21 llegará con un doble motivo para celebrar: comenzará oficialmente el invierno en el hemisferio sur y, además, se conmemorará el Día del Padre.
La combinación convierte a este fin de semana en una excelente oportunidad para salir de casa, compartir en familia y participar de algunas de las actividades culturales, gastronómicas y artísticas que se desarrollarán en distintos puntos de Mendoza.
Sabores criollos y feria para celebrar el Día de la Bandera
Una de las propuestas más convocantes será el Paseo de la Bandera, organizado en Godoy Cruz. Desde las 12, el Paseo Staré, ubicado junto al Puente Olive, reunirá un patio de comidas típicas, una feria de emprendedores y talleres para toda la familia, en una jornada pensada para celebrar las tradiciones argentinas a través de la gastronomía y la cultura.
Una peña para cantar por la Patria
Quienes prefieran disfrutar de la música en vivo podrán acercarse el sábado por la noche a Ahijuna, en Ciudad de Mendoza. Desde las 21.30 se realizará una gran peña folclórica con la actuación del grupo Cruciales. La entrada incluye dos empanadas de recepción y una degustación de vino, en una propuesta que invita a celebrar la fecha patria entre guitarras, cantos y brindis.
El invierno comienza con una celebración ancestral
El domingo marcará oficialmente el inicio del invierno, pero para numerosos pueblos originarios ese momento representa mucho más que un cambio de estación. Coincidiendo con el solsticio de invierno, la Nave Cultural será escenario de una nueva edición de Año Nuevo del Sur, un encuentro que desde hace 24 años recupera las tradiciones ancestrales vinculadas al renacimiento de la naturaleza.
Durante las noches del sábado y domingo, desde las 21.30, se presentará el espectáculo "Aire-Tierra-Agua-Fuego", una puesta artística inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios de América del Sur que combinará música, danza, poesía y ceremonias vinculadas a los cuatro elementos.
Participarán Sandra Amaya, Zequech, Cantoras Presente, Daniel Encinas, Luna Kuyen, Lolot, el Colectivo de Sikuris de Mendoza, el Ballet Raíces y representantes de comunidades huarpes y mapuches de la provincia.
Un almuerzo especial para homenajear a papá
El domingo también será una jornada para compartir en familia. En La Guarida del Celebrante, en Colonia Segovia (Guaymallén), se realizará un almuerzo con espectáculo en vivo de Javier Rodríguez especialmente preparado para homenajear a los padres.
Desde las 13.30 se ofrecerá un repertorio de música pop y folk argentino dedicado a quienes marcaron la historia familiar y la identidad del país. La propuesta incluye almuerzo y derecho de espectáculo, con cupos limitados y reserva previa.
Un fin de semana para celebrar las raíces
Más allá de las distintas actividades, este fin de semana reúne tres fechas profundamente ligadas a la identidad argentina: el homenaje a la Bandera Nacional, el comienzo de un nuevo ciclo de la naturaleza y el reconocimiento a los padres. (Desde Mendoza se incentiva a celebrar el Día del Padre el 24 de agosto, cuando nació Merceditas hija del General San Martín).
Ya sea compartiendo un locro, disfrutando de una peña, recorriendo una feria, asistiendo a un espectáculo cultural o simplemente reuniéndose alrededor de la mesa familiar, Mendoza ofrecerá múltiples alternativas para vivir un fin de semana que difícilmente vuelva a repetirse con la misma combinación de celebraciones.