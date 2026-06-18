Peluquería, uñas y tratamientos: cuánto hay que gastar para una rutina de cuidado personal

Ir a la peluquería , hacerse las uñas, renovar las pestañas , realizarse una sesión de depilación láser o acceder a un tratamiento estético dejó de ser, para muchas personas, un lujo ocasional. Hoy forma parte de una rutina de cuidado personal que, pese al contexto económico, continúa ocupando un lugar importante dentro del presupuesto mensual de miles de mendocinos.

Aunque el consumo se volvió más selectivo y muchas familias reorganizaron sus gastos, el sector de la estética asegura que la demanda se mantiene. La diferencia es que ahora los clientes comparan precios, aprovechan promociones, financian tratamientos y, en algunos casos, espacian los turnos para poder sostener esos hábitos.

El relevamiento realizado por MDZ Estilo muestra cuánto cuesta hoy acceder a algunos de los servicios más demandados en Mendoza.

El valor de un servicio de peluquería varía según la trayectoria del profesional, la ubicación del salón y los productos utilizados. En el caso de los hombres, un corte de cabello puede costar desde $10.000 en barberías de barrio y superar los $40.000 en salones especializados.

Más allá de los aumentos y de los cambios en el consumo, el cuidado personal continúa ocupando un lugar importante dentro del presupuesto de muchas personas. Foto: Freepik

Para las mujeres, el abanico es aún más amplio. Un corte puede alcanzar los $50.000, mientras que un trabajo de coloración oscila entre $50.000 y $75.000, dependiendo del largo del cabello y la técnica empleada.

También existen propuestas premium que incluyen tintura, corte e hidratación profunda por alrededor de $250.000, con la posibilidad de abonarlas en tres cuotas sin interés.

Los precios de las uñas y la pedicura

La manicura continúa siendo uno de los servicios más solicitados. Quienes prefieren mantener las uñas impecables suelen asistir cada tres semanas, lo que convierte este cuidado en un gasto mensual fijo.

Los valores relevados indican: belleza de manos: desde $12.000. Esmaltado semipermanente: $18.700. Kapping en gel: $22.400. Soft Gel: $26.400. Y uñas esculpidas: $32.000.

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Pestañas: uno de los servicios que más creció

Las extensiones de pestañas ganaron terreno en los últimos años y hoy forman parte de la rutina de muchas personas que buscan reducir el uso diario de maquillaje.

Los valores aproximados son: pelo por pelo: $24.600. 2D clásico: $26.700. 3D clásico: $29.700. Y megavolumen: $39.000.

Los retoques, que suelen realizarse cada tres o cuatro semanas, cuestan entre $20.000 y $35.700, según la técnica utilizada.

¿Cuánto cuesta la depilación láser?

La depilación definitiva continúa entre los tratamientos corporales con mayor demanda. En algunos sitios de Mendoza, una sesión cuesta en promedio entre $15.000 y $30.000 por zona, aunque el precio final depende del área tratada.

Las zonas pequeñas, como bozo o axilas, pueden conseguirse desde $5.000, mientras que tratamientos sobre piernas completas, espalda o zonas amplias superan los $60.000.

Muchos centros ofrecen promociones por packs de varias sesiones, lo que reduce el costo por aplicación.

Tratamientos estéticos: desde hidratación de labios hasta toxina botulínica

Los procedimientos médicos estéticos también muestran una demanda sostenida, especialmente aquellos orientados a prevenir el envejecimiento de la piel o mejorar su calidad.

Según el relevamiento realizado por MDZ, algunos valores orientativos son:

Perfilado e hidratación de labios: desde $170.000.

Aplicación de toxina botulínica en tercio superior: desde $280.000.

Bioestimulación facial con PDRN: desde $90.000.

Quienes optan por combinar distintos procedimientos pueden acceder a promociones que rondan los $500.000, dependiendo del tratamiento elegido.

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"Es un gasto que sigo priorizando"

Más allá de los números, quienes recurren habitualmente a estos servicios aseguran que representan mucho más que una cuestión estética.

Laura, de 43 años, reconoce que debió reorganizar su presupuesto, pero no dejó de ir a la peluquería: "Antes iba todos los meses. Ahora estiro un poco más los turnos, pero sigo haciéndome color porque me hace sentir bien. Capaz dejo de comprar ropa ese mes, pero el pelo no."

Martín, de 35 años, visita la barbería cada dos semanas: "Trabajo atendiendo al público y me gusta estar prolijo. Entre corte y barba gasto cerca de 40 mil pesos por mes. Es un gasto que mantengo porque forma parte de mi imagen."

Por su lado, Sofía, de 28 años, prioriza la manicura: "Las uñas son mi permitido. Cuando la plata no alcanza busco promociones o voy menos seguido, pero trato de no dejarlo porque me hace sentir más arreglada."

¿Cuánto puede costar una rutina completa de cuidado personal?

La respuesta depende de los hábitos de cada persona. Una rutina básica que incluya peluquería, manicura, mantenimiento de pestañas y una sesión de depilación láser puede representar una inversión mensual de entre $120.000 y $200.000.

En cambio, quienes además incorporan tratamientos médicos estéticos pueden superar fácilmente los $400.000 mensuales, especialmente si realizan procedimientos como toxina botulínica, bioestimulación o ácido hialurónico.

En un contexto donde cada gasto se analiza con mayor detenimiento, el cuidado personal sigue ocupando un lugar importante en las prioridades de muchas personas. La diferencia es que hoy la mayoría compara precios, aprovecha promociones y planifica sus turnos para mantener una rutina que ya no se vincula únicamente con la estética, sino también con el bienestar y la forma en que cada uno elige sentirse consigo mismo.