Argentina, en el top mundial de la medicina estética: qué eligen en Mendoza

Argentina consolida su posición como uno de los países con mayor consumo de Medicina Estética nivel mundial, destacándose en la preferencia por procedimientos no quirúrgicos y mínimamente invasivos. Según el último informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), el país se ubica en el quinto lugar global, detrás de Estados Unidos, Brasil, México y Alemania.

En lo que respecta a los tratamientos más elegidos, Argentina registra 233.250 aplicaciones de ácido hialurónico -el 4,2% del total mundial-, 208.277 de toxina botulínica y más de 48.000 de hidroxiapatita de calcio, ubicándose entre los seis países con mayor demanda de estas técnicas.

La toxina botulínica es uno de los tratamientos más buscados en Mendoza, dijo la médica Leticia Vallejos.

Esta tendencia refleja una cultura estética consolidada, que prioriza resultados naturales, tiempos de recuperación breves y la prevención del envejecimiento. “Argentina siempre ha tenido una fuerte tradición en materia de belleza y cuidado de la imagen. A diferencia de las cirugías, los procedimientos mínimamente invasivos ofrecen resultados visibles y rápidos, con una recuperación muy corta. Además, contamos con profesionales altamente calificados y tecnología de punta, lo que nos convierte en un mercado competitivo y confiable”, explicó Diego Martínez, CEO de PH, distribuidor oficial en el país de la marca brasileña Rennova.

“Estos tratamientos son ambulatorios y permiten retomar la rutina habitual casi de inmediato. Ofrecen resultados progresivos, naturales y adaptables a las necesidades de cada paciente”, detalló Martínez en un comunicado que emitió la empresa.

Los especialistas coinciden en que no existe una edad fija para comenzar, sino que depende del diagnóstico profesional. Sin embargo, la tendencia muestra que muchas personas se inician con toxina botulínica entre los 25 y 30 años, como método preventivo, aplican ácido hialurónico en labios a partir de los 18 y recurren a bioestimuladores en pieles más maduras para recuperar firmeza y densidad.

tratamiento estético (1) Tanto hombres como mujeres recurren a los tratamientos estéticos no quirúrgicos.

Las preferencias en Mendoza

En Mendoza, la inclinación por tratamientos no invasivos sigue la misma línea que en el resto del país. La doctora Leticia Vallejos (MP 10391) explicó que “en esta época del año aumenta la demanda de toxina botulínica porque muchos se preparan para las fiestas de fin de año. El bótox y los rellenos de labios con ácido hialurónico son los más solicitados. Además, los bioestimuladores como la hidroxiapatita de calcio se están popularizando por su efecto en la calidad de la piel”, dijo la especialista.

Por su parte, la doctora Verónica Ivanchi (MP 8730) señaló que en su consultorio los tratamientos más pedidos son “el ácido hialurónico y el Plasma Rico en Plaquetas (PRP), especialmente entre pacientes de 30 a 60 años”. Las mujeres buscan luminosidad, hidratación y una piel más vital, sin pasar por el quirófano.

La doctora Belén Rímolo (MP 10022) coincidió en que los rellenos labiales con ácido hialurónico y la toxina botulínica son los más elegidos, aunque destacó un crecimiento sostenido en tratamientos íntimos femeninos. “Cada vez más mujeres consultan por ácido hialurónico en la zona vaginal, tanto para la ampliación del punto G como para disminuir el diámetro vaginal o tratar la incontinencia urinaria. También se utiliza para atenuar molestias derivadas de la episiotomía tras un parto vaginal, como el dolor durante las relaciones sexuales y para el relleno de labios vulvares.

Además, existe el ácido hialurónico no reticulado, que no rellena sino que estimula la formación de colágeno y elastina, mejorando la elasticidad y la secreción de la mucosa vaginal. “Esto ayuda a reducir el ardor, la picazón y el dolor durante las relaciones sexuales, síntomas frecuentes por la baja de estrógenos en mujeres menopáusicas o puérperas”, explicó la profesional.

La médica Celeste Gaitán (MP 14657) detalló además cuáles son los procedimientos más solicitados en su consultorio. “A la cabeza se encuentra la toxina botulínica, por su efectividad para relajar los músculos faciales y prevenir la formación de arrugas de expresión. En segundo lugar, los rellenos de labios con ácido hialurónico, que permiten lograr un contorno natural y equilibrado. También ha crecido notablemente la demanda de tratamientos estéticos capilares, tanto en hombres como en mujeres, enfocados en fortalecer el folículo, mejorar la densidad y prevenir la caída del cabello. Entre los procedimientos faciales, la hidroxiapatita de calcio ocupa el tercer puesto por su capacidad de bioestimular el colágeno y mejorar la firmeza de la piel”, explicó la profesional.

Y advirtió sobre la importancia de acudir siempre a especialistas habilitados: “No se trata solo de estética, sino de salud. Es esencial que se utilicen materiales descartables, productos aprobados y que todo procedimiento esté precedido por una evaluación clínica”.

Voces mendocinas

Las experiencias de las pacientes confirman la preferencia por tratamientos naturales y de bajo riesgo. Fabiola, de 45 años, contó que se aplicó bótox en el entrecejo y ácido hialurónico en los labios: “Me gusta agradarme a mí misma. Son procedimientos sencillos y me hacen sentir mejor”.

Antonella, de 29, eligió una rinomodelación y relleno de labios: “Buscaba mejorar mi perfil sin operarme. El cambio fue sutil y me encantó”.

Por su parte, Cintia, de 52, relató que se sometió a varios tratamientos: “Me hice bótox, labios y hasta un PRP vaginal para la sequedad típica de mi edad. Estoy feliz con los resultados”.

Un fenómeno que va más allá de la estética

El auge de la medicina estética en Argentina -y particularmente en Mendoza- ya no se asocia solo con la vanidad, sino con bienestar, autoestima y salud integral. En un contexto donde la apariencia se vincula con el autocuidado, los tratamientos mínimamente invasivos ofrecen una alternativa segura y accesible para sentirse mejor con uno mismo.

No obstante, los especialistas advierten sobre la proliferación de prácticas no reguladas. Verificar la matrícula médica y la habilitación del consultorio sigue siendo la mejor garantía de seguridad.

Con una tradición estética consolidada y una comunidad médica de excelencia, Argentina continúa posicionándose como referente regional. En Mendoza, las mujeres apuestan por tratamientos que realzan la belleza natural y acompañan los cambios del cuerpo con responsabilidad, conocimiento y confianza.