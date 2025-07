Ginecología Estética: cuánto pagan las mendocinas para cuidar su bienestar íntimo

La Ginecología Estética y Funcional emerge como una disciplina en crecimiento, que combina tecnología, medicina y sensibilidad para mejorar no sólo la apariencia, sino también la calidad de vida de las mujeres. Tratar la sequedad vaginal, la incontinencia urinaria leve o los cambios postparto ya no implica únicamente fármacos o cirugía: hoy existen alternativas ambulatorias, indoloras y eficaces.

En Buenos Aires, clínicas privadas de renombre ofrecen procedimientos similares con precios entre $150.000 y $250.000 por sesión, lo que representa una diferencia significativa para pacientes del interior del país.

Qué dicen las pacientes

“Viajé desde San Rafael a Mendoza capital porque los valores eran accesibles y el abordaje fue muy profesional. Tenía miedo al principio, pero el tratamiento con láser mejoró muchísimo mi calidad de vida”, cuenta Laura, de 52 años.

Por su lado, Stella Maris (45 años) de Ciudad señaló: “Tenía mucho dolor al tener relaciones sexuales y me habían sugerido realizarme una mesoterapia vaginal, pero me da un poco de impresión los pinchazos. Hasta que me decidí y la verdad que el cambio fue notorio”.

Belén Rímolo La médica Belén Rímolo afirmó que hay una creciente demanda en mujeres a partir de los 35 años.

La ginecóloga Belén Rímolo insiste en que la clave del éxito no está sólo en la tecnología, sino en el acompañamiento. “Muchas mujeres llegan con vergüenza o sintiendo que sus síntomas no son importantes. Pero cuando les explicás que hay soluciones, que no están solas y que no se trata de vanidad, sino de salud, la relación cambia. La Ginecología Estética no busca modificar lo natural, sino reparar lo que se ha deteriorado”, concluyó.