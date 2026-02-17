Kevin Johansen y toda la fiesta de carnaval en la plaza de Chacras de Coria: mirá los Sociales

La plaza de Chacras de Coria se transformó el domingo 15 en el epicentro de una de las propuestas culturales más convocantes del verano mendocino. Desde temprano, familias, grupos de amigos y vecinos de distintos puntos del Gran Mendoza comenzaron a ocupar el espacio público para participar de una jornada que combinó música en vivo, humor gráfico y una fuerte impronta comunitaria.

El espectáculo de Kevin Johansen junto al ilustrador Liniers convocó a unas 6.000 personas y se inscribió dentro de las actividades de La Retreta Social Club y los Carnavales de Chacras, como parte de la agenda cultural de verano que se desarrolla en Luján de Cuyo .

Además del show sobre el escenario, la noche dejó una serie de imágenes que reflejaron el clima del encuentro. Artesanos, mate, reposeras, mantas extendidas sobre el césped y niños jugando con espuma en aerosol formaron parte de las clásicas postales de un recital al aire libre pensado para todas las edades.

Las fotografías captaron sonrisas, brindis improvisados y miradas atentas frente al escenario, en una plaza que funcionó como punto de encuentro intergeneracional. Parejas jóvenes, adultos mayores y familias completas compartieron el espectáculo en un ambiente distendido, reafirmando el valor de los espacios públicos como escenarios culturales accesibles.

La propuesta artística de Kevin Johansen y Liniers se apoya en un formato que ya se ha consolidado a lo largo de más de una década de giras por América Latina y Europa. Se trata de un concierto donde la música dialoga permanentemente con el dibujo en tiempo real, generando una experiencia visual y sonora única en cada función.

Mientras Johansen recorre distintas etapas de su repertorio, Liniers acompaña cada tema con ilustraciones que se proyectan en pantalla gigante. Los dibujos, creados en el momento, suman humor, sensibilidad y sorpresa, y se integran al relato musical sin quitarle protagonismo a las canciones.

Santiago Liniers en acción Liniers. Prensa Luján de Cuyo.

Canciones, humor y cercanía con el público

Durante el show, la conexión con el público fue constante. Las intervenciones habladas, los comentarios espontáneos y los cruces entre músico e ilustrador reforzaron el clima de cercanía que caracteriza a la dupla. Lejos de una puesta rígida, el espectáculo se construyó desde la improvisación y el juego, elementos que el público acompañó con risas, aplausos y coreos.

La presencia de The Nada aportó cuerpo sonoro al concierto, consolidando una propuesta que oscila entre lo íntimo y lo festivo, y que encuentra en espacios abiertos como la plaza de Chacras de Coria un marco ideal para desplegarse.

Embed - Kevin Johansen

Cultura en el espacio público: una apuesta sostenida

La presentación de Kevin Johansen y Liniers formó parte de un fin de semana cultural de alta convocatoria en Luján de Cuyo. El sábado previo, miles de personas se reunieron en el Parque Ferri para disfrutar de otro show masivo como fue el de Miguel Mateos, consolidando una agenda que busca descentralizar la cultura y llevar espectáculos de primer nivel a distintos puntos del departamento.

Las fotos del domingo en Chacras de Coria

Kevin Johansen chacras 224 Facundo y Lucila. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 8 Kevin le puso toda la onda y fue súper simpático con sus fans. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 18 Jazmín y Esperanza. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 19 La bailarina Yamila Cabot Alí junto a Cris Luján y el pequeño Ammar. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 21 La bella Agustina junto a Inés Guiñazú. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 9 Rosario Martin y Franco Bertani. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 202 Sandra Nema, Florencia Cortinez y Lili Vittori. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 15 Emanuel y Zaira. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 16 Los más jóvenes se diviertieron arrojpandose espuma. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 17 Rosario Lafarra y Sandra Stempra. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 223 Alex, Jaqueline, Romina, Rosi y Pablo.

Kevin Johansen chacras 222 Cecilia Soler y Marcela Ortiz. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 2246 Tati y Franco Casella, Opio, Teresita, Pedro y Silvana Alonso. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 2247 Santiago, Romina y Ana Carolina. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 2267 Hugo, Mónica a Ingrid. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 3456 Claudia, Ester, Horacio y Jorge. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 777 Cristina, Andrés y Clara. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 11 MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 5 MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 10 MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 12 María Lara junto a su mamá Gilda Corrales. MDZ/ Maru Mena

Kevin Johansen chacras 13 MDZ/ Maru Mena

reinas de chacras Las reinas lujaninas también dijeron presente. MDZ/ Maru Mena