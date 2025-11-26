Todas las fotos de la fiesta de fin de año que unió a los equipos de MDZ, OSD y OSP

Los equipos de MDZ Radio, MDZ Online, OSP S.A. y OSD S.A. vivieron una noche de encuentro, sorteos, baile y diversión. ¡Así fue la fiesta en La Felissa!

Mirá la galería de fotos al final de la nota.

El cierre de año fue la ocasión perfecta para que los equipos de MDZ Online, MDZ Radio, OSD S.A. y OSP se reunieran en un encuentro marcado por la camaradería y la celebración. Tras un año de trabajo, los colaboradores de las distintas áreas del grupo participaron de una velada destinada a reconocer el esfuerzo compartido y renovar energías para lo que viene.

La reunión contó con la presencia del personal de cada una de las empresas y también con profesionales que integran los equipos periodísticos como columnistas y especialistas invitados. Este encuentro anual ya es tradición dentro del grupo y funciona como un espacio donde se fortalecen lazos, se reconoce el trabajo colectivo y se comparte un momento distendido fuera del ritmo cotidiano.

Fiesta Fin de Año MDZ (134) Maru Mena / MDZ Los detalles de una fiesta a pura emoción La fiesta tuvo lugar en La Felissa, en Maipú, un espacio elegido por su ambientación y su propuesta gastronómica. Allí, los asistentes disfrutaron de una selección de platos y cócteles preparados especialmente para la ocasión, que acompañaron la charla, los brindis y el clima festivo.

Fiesta Fin de Año MDZ (71) Orly Terranova fue el encargado de decir unas palabras colmadas de agradecimiento por el año compartido. Maru Mena / MDZ La conducción de la celebración estuvo a cargo del periodista de espectáculos Diego Quiroga, quien animó la noche con humor y dinamismo. Su participación incluyó consignas que incentivaron el baile y la interacción entre los equipos, logrando que todos los presentes se sumaran a la propuesta. En el segmento de sorteos y premios, contó con la colaboración de Ana Pozzatto, integrante del área de Recursos Humanos, quien aportó frescura y complicidad en el escenario.

Fiesta Fin de Año MDZ (136) La Concubina hizo bailar y cantar a los presentes. Maru Mena / MDZ La música tuvo un rol clave en el encuentro. El DJ Juampi Bellelli abrió la pista con una selección de temas que marcó el ritmo de la noche, mientras que el grupo La Concubina ofreció un show en vivo que invitó a bailar y a cantar a los asistentes. Entre risas, aplausos y coreografías improvisadas, los presentes celebraron un año de trabajo conjunto y desearon un 2026 cargado de nuevas posibilidades.