Todas las fotos de la fiesta de fin de año que unió a los equipos de MDZ, OSD y OSP

Los equipos de MDZ Radio, MDZ Online, OSP S.A. y OSD S.A. vivieron una noche de encuentro, sorteos, baile y diversión. ¡Así fue la fiesta en La Felissa!

MDZ Estilo

Mirá la galería de fotos al final de la nota.

Maru Mena / MDZ

El cierre de año fue la ocasión perfecta para que los equipos de MDZ Online, MDZ Radio, OSD S.A. y OSP se reunieran en un encuentro marcado por la camaradería y la celebración. Tras un año de trabajo, los colaboradores de las distintas áreas del grupo participaron de una velada destinada a reconocer el esfuerzo compartido y renovar energías para lo que viene.

La reunión contó con la presencia del personal de cada una de las empresas y también con profesionales que integran los equipos periodísticos como columnistas y especialistas invitados. Este encuentro anual ya es tradición dentro del grupo y funciona como un espacio donde se fortalecen lazos, se reconoce el trabajo colectivo y se comparte un momento distendido fuera del ritmo cotidiano.

Fiesta Fin de Año MDZ (134)

Los detalles de una fiesta a pura emoción

La fiesta tuvo lugar en La Felissa, en Maipú, un espacio elegido por su ambientación y su propuesta gastronómica. Allí, los asistentes disfrutaron de una selección de platos y cócteles preparados especialmente para la ocasión, que acompañaron la charla, los brindis y el clima festivo.

Fiesta Fin de Año MDZ (71)
Orly Terranova fue el encargado de decir unas palabras colmadas de agradecimiento por el año compartido.

La conducción de la celebración estuvo a cargo del periodista de espectáculos Diego Quiroga, quien animó la noche con humor y dinamismo. Su participación incluyó consignas que incentivaron el baile y la interacción entre los equipos, logrando que todos los presentes se sumaran a la propuesta. En el segmento de sorteos y premios, contó con la colaboración de Ana Pozzatto, integrante del área de Recursos Humanos, quien aportó frescura y complicidad en el escenario.

Fiesta Fin de Año MDZ (136)
La Concubina hizo bailar y cantar a los presentes.

La música tuvo un rol clave en el encuentro. El DJ Juampi Bellelli abrió la pista con una selección de temas que marcó el ritmo de la noche, mientras que el grupo La Concubina ofreció un show en vivo que invitó a bailar y a cantar a los asistentes. Entre risas, aplausos y coreografías improvisadas, los presentes celebraron un año de trabajo conjunto y desearon un 2026 cargado de nuevas posibilidades.

Embed - Fiesta De Fin De Año MDZ

El cierre de la velada estuvo marcado por abrazos, fotografías y entusiasmo por lo que viene.

Mirá la galería de fotos de los momentos que definieron la noche

FIESTA DE FIN DE AÑO-7
Los asistentes disfrutaron de un exquisito menú.

FIESTA DE FIN DE AÑO-8
Desde comida peruana al asado argentino se degustó el viernes 21 en La Felissa.

FIESTA DE FIN DE AÑO-11
La consigna: sonreír y divertirse.

Fiesta Fin de Año MDZ (10)
Ana Pozzatto y Diego Quiroga, los animadores de la noche.

Fiesta Fin de Año MDZ (13)
Marcela Terranova, Federico Croce y María Terranova.

Marcela Terranova, Federico Croce y María Terranova.

Fiesta Fin de Año MDZ (15)
Santiago Serra, Ana Salda&ntilde;a, Rub&eacute;n Rabanal y Federico Etienot.

Fiesta Fin de Año MDZ (18)
Federico Croce y Diego Quiroga con looks deslumbrantes.

Fiesta Fin de Año MDZ (20)
Fiesta Fin de Año MDZ (22)
Girl power.

Fiesta Fin de Año MDZ (23)
María Terranova, Marcela Terranova, Diego Quiroga y Milagros Lostes.

Fiesta Fin de Año MDZ (25)
Victoria y Magela Muzio.

Fiesta Fin de Año MDZ (28)
Fiesta Fin de Año MDZ (30)
Fiesta Fin de Año MDZ (47)
Sonrientes y listo para la diversi&oacute;n: Lautaro, Fabrizio, Ger&oacute;nimo, Rodrigo y Roberto.

Fiesta Fin de Año MDZ (82)
Desfilar fue una de las consignas de la noche para ganarse un súper premio.

Fiesta Fin de Año MDZ (43)
Lucas, Marcos, Valentina, Laura, María Sol y Pablo, de la Redacción de MDZ.

Fiesta Fin de Año MDZ (44)
¡Girls just wanna have fun! Patricia Pucciarelli, Pierina Tramontina , Rocío Fonseca y Laura Colia.

Fiesta Fin de Año MDZ (46)
Laureano Manson, Antonella Ramírez, Valentina Buttini, Julieta Navarro y Nahuel Masuzzo.

Fiesta Fin de Año MDZ (48)
Gianni Pierobon y Marla Ferrón.

Fiesta Fin de Año MDZ (50)
Los chicos también posan: Julian Cubells y Patricio Luna.

Fiesta Fin de Año MDZ (52)
Magalí Alvarellos y Micaela Caldas.

Fiesta Fin de Año MDZ (53)
María Terranova, Magdalena Marconi y Luciano Sabatini.

Fiesta Fin de Año MDZ (55)
Pablo Icardi, Federico Etienot, Rubén Rabanal y Walter Moreno.

Fiesta Fin de Año MDZ (56)
Juan Manuel Torrez, Gabriela Sánchez, Gianni Pierobon, Alejandrina Zotelo y Lautaro Godoy.

Fiesta Fin de Año MDZ (61)
Federico Acosta, Lorena Narpe y Mario Urzúa.

Fiesta Fin de Año MDZ (62)
David Crognale, Patricio Luna y Gonzalo Oviedo.

Fiesta Fin de Año MDZ (63)
Pedro, Gema. Maru, Hugo y Mariano.

Fiesta Fin de Año MDZ (64)
En modo queer.

Fiesta Fin de Año MDZ (66)
Una noche a pura sonrisas.

Fiesta Fin de Año MDZ (67)
Magdalena Marconi, Verónica Jorge y Rosario Alcaraz.

Fiesta Fin de Año MDZ (86)
Ignacio Pohl y Diego Quiroga

Fiesta Fin de Año MDZ (88)
Marcela Terranova y Conti Busse.

Fiesta Fin de Año MDZ (89)
La Concubina.

Fiesta Fin de Año MDZ (92)
También hubo karaoke.

Fiesta Fin de Año MDZ (57)
Diego Cantón y Lorena Narpe.

Fiesta Fin de Año MDZ (96)
La Concubina, al fondo, Gema Gallardo y Diego Quiroga.

Fiesta Fin de Año MDZ (98)
Parte del equipo de fotografía de MDZ.

Fiesta Fin de Año MDZ (100)
Brisas y Miriam.

Fiesta Fin de Año MDZ (101)
Alejandrina Zotelo.

Fiesta Fin de Año MDZ (104)
Las coreografías no faltaron en la pista de baile.

Fiesta Fin de Año MDZ (105)
Casandra Martínez y su premio.

Fiesta Fin de Año MDZ (106)
Los periodistas de la sección Política se animaron a mover las caderas.

Fiesta Fin de Año MDZ (109)
El baile y las risas cómplices fueron el plato fuerte de la noche.

Fiesta Fin de Año MDZ (113)
Rubén Rabanal y Laura Fiochetta sacándole viruta a la pista.

Fiesta Fin de Año MDZ (118)
Gisella Vinci, Pedro Pereyra y Orly Terranova.

Fiesta Fin de Año MDZ (121)
Lautaro Godoy recibiendo su premio de la mano de Marcela Terranova, luego de responder de qué color fue el vestido que Pampita usó en los Martín Fierro.

Fiesta Fin de Año MDZ (122)
Paty Terranova, Selene Jaliff, Ana Saldaña y Darío Sarmiento.

Fiesta Fin de Año MDZ (123)
María Terranova, Marcela Terranova, Hugo Pereyra y Paty Terranova.

Fiesta Fin de Año MDZ (127)
Lindas y elegantes. ¡Bravo, chicas!

Fiesta Fin de Año MDZ (128)
Los chicos solo quieren divertirse.

Fiesta Fin de Año MDZ (138)
Fiesta Fin de Año MDZ (31)
Mauricio Moreno y Pablo Morán.

Fiesta Fin de Año MDZ (33)
Genelich Maricel y Luciana Ausina.

Fiesta Fin de Año MDZ (34)
Darío Sarmiento y Eduardo Ripari.

Fiesta Fin de Año MDZ (39)
Luis García y Erika Pezzola.

Fiesta Fin de Año MDZ (40)
Casandra Martínez y Gema Gallardo.

Fiesta Fin de Año MDZ (41)
Ángeles Núñez , Camila Murua, Fernando Correa y Pablo García.

Fiesta Fin de Año MDZ (42)
Marcos García, Valentina Buttini, Laura Fiochetta y María Sol Vila.

