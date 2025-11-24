Todos los Sociales de la fiesta de la gastronomía italiana

Actitud “La Fiesta”, la segunda edición del acontecimiento en el que la gastronomía italiana y el vino se unen para el deleite total, cumplió su cometido con creces. El encuentro se realizó en al Auditorio Ángel Bustelo con una fecha que coincidió con las celebraciones de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo.

Los asistentes disfrutaron de un espectáculo artístico en el que se hizo foco en las tradiciones italianas y en la conjunción de esta cultura con la mendocina y la argentina. Al mismo tiempo, el público se llevó la experiencia de degustar una importante cantidad de platos de la cocina italiana acompañada por grandes vinos, en una noche en la que todos resaltaron la cantidad y altísima calidad de los platos ofrecidos, en su mayoría, pastas .

A lo largo del evento, se sirvieron tres entradas, seis platos principales y tres postres elaborados por destacados chefs de restaurantes de Mendoza. Los invitados, que disfrutaron de las pastas en diversos y deliciosos formatos y sabores, comprendieron el motivo del nombre del acontecimiento. ACTITUD – La Fiesta logró de sobre manera el cometido de recuperar las recetas, elaboraciones y tradiciones italianas.

No sólo se recuperaron sino que el público se “trasladó” hasta Italia de la mano de cada platillo ofrecido. Por mencionar sólo algunos, se degustaron creaciones como: Mezzaluna rellenos con ricota, espinaca y parmesano con salsa de trucha, Pasticciata de verdura y tomates frescos, Conejo a la cazadora, Risotto de alcauciles y Penne rigate alla puttanesca. Pizza trufada, bruschettas deliciosas, lasagnas, el tradicional tiramisú y el cannoli siciliani también estuvieron entre las delicias que se sirvieron.

El menú se basó en la denominada cocina de las 4S que es Saludable, Solidaria, Sostenible y Satisfactoria. Los restaurantes participantes fueron Bigalia, Montecatini, Francesco, Slow Food: Luan Fernández, Napo y La Marchigiana. Las propuestas elaboradas por los maestros de cocina estuvieron acompañadas por los excelentes vinos de las bodegas Catena Zapata, Bianchi, Zucardi, Masi, Chateau d Ancón y Bressia. Todo acompañado con Agua Local y servido en colaboración con estudiantes de IGA

Celebrar la cultura, la gastronomía y la fusión

La cocina italiana entre salud, cultura e innovación fue el eje temático del espectáculo que estuvo dividido entre la italianidad, representada por el Grupo Folk Basilicata de la Asociación Familia Basilicata de Rosario, y la argentinidad de la que participaron actores y bailarines mendocinos.

El cónsul general Giuseppe D’Agosto expresó que la segunda edición de esta gran fiesta italiana es una de las mejores formas de recuperar nuestras recetas, elaboraciones y con ellas, nuestras tradiciones. “Es un acontecimiento que nació con el fin de renovar el lazo entre la tradición de la comida de mi país, que se desarrolló en Argentina, con las innovaciones de cada caso”, comentó D’Agosto.

En función de los comentarios de los visitantes, el objetivo fue logrado exitosamente. Además de la gastronomía y la vitivinicultura, también la recepción, la música y la ambientación colaboraron para recordar la italianidad y su presencia en la cultura de Mendoza. “La cocina italiana está presente en la casa de los mendocinos y es lo que siempre queremos celebrar”, agregó el cónsul general.

