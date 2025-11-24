Presenta:

Navidad: 9 ideas para que vos hagás tus guirnaldas y centros de mesa

Cómo tener una navidad con coronas y guirnaldas naturales y caseras, al igual que centros de mesas originales con decoración natural y técnicas sostenibles.

Mario Simonovich

Navidad y una decoración casera: guirnalda hecha con naranjas secas. Imagen: Future.

Future.
Las manualidades son un excelente punto de partida para una buena decoración en Navidad. .Créditos: Future Publishing Ltd.

Future Publishing Ltd.

La decoración en Navidad puede transformarse en un proyecto creativo y familiar. Desde guirnaldas hechas con ramas o arpillera hasta centros de mesa armados con velas de cera, cada manualidad le aporta un toque personal y auténtico al espíritu festivo.

Navidad: 9ideas para que vos hagás tus guirnaldas y centros de mesa
Las manualidades son un excelente punto de partida para una buena decoración en Navidad.

Las manualidades son un excelente punto de partida para una buena decoración en Navidad. Créditos: Future

Decoración artesanal con materiales naturales

En la navidad lo más lindo (en cuanto a lo material) no necesariamente tiene que ser lo más caro, sino aquello que uno puede elaborar con las propias manos. Y más si se tiene en cuenta los elementos que existen en la decoración para reciclar y reutilizar, como también aquellos que permiten jugar con texturas naturales como ramas, frutas deshidratadas y flores secas.

La inspiración para estas manualidades navideñas incluyen arcos y guirnaldas, como también centros de mesa hechos con materiales naturales, como son las siguientes:

Las siguientes nueve fotos -con sus respectivas instrucciones sobre cómo llevarlo a cabo-

Guirnaldas y coronas hechas a mano

Bases de mimbre o metal, musgo, ramas de pino, anís estrellado, naranjas secas y arpillera son protagonistas de las propuestas clásicas y modernas.

a corona tradicional

1. Corona tradicional. Créditos: Future.

  • Usar una base (anillo de metal o mimbre).
  • Cubrir con musgo
  • Agregar follaje como pino, coníferas y flores secas.
corona arpillera

2. Corona de arpillera (con tela arpillera). Créditos: Future / Sara Bird

  • Con tela de arpillera, pinzar y asegurarlo al anillo
  • Después agregar lazos, follaje y adornos
corona anis estrellado

3. Corona de anis estrellado. Créditos: Future

  • Pegar los anises a la base para un toque aromático y visual muy natural.
guirnaldas artificiales

4. Guirnalda artificiales con arco de alambre. Créditos: Dobbies.

  • La idea es formar un arco y rellenarlo con ramas naturales, lazos y luces (ver foto de portada).

5. Guirnalda de naranjas deshidratadas. Créditos: Future.

  • Cortar naranjas en rodajas
  • Secarlas
  • Unirlas con hilo o cinta

Centros de mesas

Velas de cera de abeja, arreglos rústicos, pomander de naranja y clavos, y mezclas de especias para vino caliente aportan perfume y clima festivo.

centro de mesa rustico

6. Centro de mesa rústico. Créditos: Future

  • Usar bandejas, velas, ananá y ramas para crear un centro navideño.
vela cera abeja

7. Velas de cera de abeja. Créditos: Future-

  • Hacer velas caseras enrollando láminas de cera de abeja alrededor de una mecha
  • Decorarlas con ramitas y rodajas de naranja secas, entre otros
decoracion floreal plateada

8. Arreglo floral festivo

  • Colocar una selección de flores medianas alrededor del borde de un jarrón o jarra
  • Inclinar los tallos en diagonal y girar el jarrón, mientras trabajas para lograr simetría
  • Colocar las flores más llamativas en el centro y rellenar los espacios con flores más pequeñas y ramitas verdes.
  • Finalizar con detalles como velas
vino caliente especias

9. Centro de mesa con especias de vino caliente. Créditos: Jeska Hearne.

  • Colocar la mezcla (especias con canela, anís y cáscara de cítricos). en un plato, como aparece en la imagen.
  • Si el objetivo es también hacer la propia mezcla entonces poner la misma en una cacerola con un litro de vino tinto.
  • Dejar que hierva
  • Luego cocinar a fuego lento entre veinte minutos y tres horas antes de colar.
  • Las especias se infusionarán con el vino y le darán un sabor delicioso.
