Navidad: 9 ideas para que vos hagás tus guirnaldas y centros de mesa
Cómo tener una navidad con coronas y guirnaldas naturales y caseras, al igual que centros de mesas originales con decoración natural y técnicas sostenibles.
La decoración en Navidad puede transformarse en un proyecto creativo y familiar. Desde guirnaldas hechas con ramas o arpillera hasta centros de mesa armados con velas de cera, cada manualidad le aporta un toque personal y auténtico al espíritu festivo.
Las manualidades son un excelente punto de partida para una buena decoración en Navidad. Créditos: Future
Decoración artesanal con materiales naturales
En la navidad lo más lindo (en cuanto a lo material) no necesariamente tiene que ser lo más caro, sino aquello que uno puede elaborar con las propias manos. Y más si se tiene en cuenta los elementos que existen en la decoración para reciclar y reutilizar, como también aquellos que permiten jugar con texturas naturales como ramas, frutas deshidratadas y flores secas.
La inspiración para estas manualidades navideñas incluyen arcos y guirnaldas, como también centros de mesa hechos con materiales naturales, como son las siguientes:
Guirnaldas y coronas hechas a mano
Bases de mimbre o metal, musgo, ramas de pino, anís estrellado, naranjas secas y arpillera son protagonistas de las propuestas clásicas y modernas.
1. Corona tradicional. Créditos: Future.
- Usar una base (anillo de metal o mimbre).
- Cubrir con musgo
- Agregar follaje como pino, coníferas y flores secas.
2. Corona de arpillera (con tela arpillera). Créditos: Future / Sara Bird
- Con tela de arpillera, pinzar y asegurarlo al anillo
- Después agregar lazos, follaje y adornos
3. Corona de anis estrellado. Créditos: Future
- Pegar los anises a la base para un toque aromático y visual muy natural.
4. Guirnalda artificiales con arco de alambre. Créditos: Dobbies.
- La idea es formar un arco y rellenarlo con ramas naturales, lazos y luces (ver foto de portada).
5. Guirnalda de naranjas deshidratadas. Créditos: Future.
- Cortar naranjas en rodajas
- Secarlas
- Unirlas con hilo o cinta
Centros de mesas
Velas de cera de abeja, arreglos rústicos, pomander de naranja y clavos, y mezclas de especias para vino caliente aportan perfume y clima festivo.
6. Centro de mesa rústico. Créditos: Future
- Usar bandejas, velas, ananá y ramas para crear un centro navideño.
7. Velas de cera de abeja. Créditos: Future-
- Hacer velas caseras enrollando láminas de cera de abeja alrededor de una mecha
- Decorarlas con ramitas y rodajas de naranja secas, entre otros
8. Arreglo floral festivo
- Colocar una selección de flores medianas alrededor del borde de un jarrón o jarra
- Inclinar los tallos en diagonal y girar el jarrón, mientras trabajas para lograr simetría
- Colocar las flores más llamativas en el centro y rellenar los espacios con flores más pequeñas y ramitas verdes.
- Finalizar con detalles como velas
9. Centro de mesa con especias de vino caliente. Créditos: Jeska Hearne.
- Colocar la mezcla (especias con canela, anís y cáscara de cítricos). en un plato, como aparece en la imagen.
- Si el objetivo es también hacer la propia mezcla entonces poner la misma en una cacerola con un litro de vino tinto.
- Dejar que hierva
- Luego cocinar a fuego lento entre veinte minutos y tres horas antes de colar.
- Las especias se infusionarán con el vino y le darán un sabor delicioso.
