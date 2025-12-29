Desafectaron al policía que efectuó disparos al aire durante los festejos de Navidad

Un efectivo de la Policía disparó al aire con su escopeta y lo subió a sus redes sociales. Ahora, podría ser expulsado de la Policía bonaerense.

Días atrás, se viralizó un video en el que se ve a un efectivo de la Policía disparando al aire con una escopeta durante los festejos por Navidad. Ahora, fue desafectado y enfrenta una causa penal en su contra por el delito de abuso de armas. El hecho se viralizó rápidamente tras la bala perdida que impactó en una nena de 12 años en Morón.

Se trata de un efectivo de la Comisaría 1ra. de Cañuelas, de 22 años, que en medio de los festejos por Navidad agarró una escopeta y desde el estacionamiento de la dependencia realizó al menos cuatro disparos al aire.

Tras la polémica, el comisario Fabián Ernesto Rolón inició un sumario administrativo contra el joven. Además, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense dispuso la inmediata desafectación del servicio. Según trascendió, el joven podría ser expulsado de la Policía.

El polémico video En las imágenes, que el propio agente subió a sus redes sociales, se lo observa vestido de civil mientras realiza varios disparos al aire con su escopeta.