Se pegó un tiro por accidente en Navidad, quedó internado y lucha por su vida

Un hombre de 40 años resultó gravemente herido tras efectuar un disparo accidental mientras celebraba la Navidad junto a su familia en Rosario de la Frontera.

Un grave episodio ocurrió durante los festejos de Navidad en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, donde un hombre de 40 años se disparó de manera accidental y sufrió una lesión de consideración. El hecho se registró en el marco de una reunión familiar y generó conmoción entre los presentes.

Según informaron medios locales, la víctima manipulaba un revólver en el momento del incidente. Por causas que aún son materia de investigación, el arma se disparó y el proyectil impactó en el hombre, provocándole heridas de gravedad.

¿Qué pasó con el hombre que se disparó en Salta? Tras el disparo, el herido fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital San Bernardo, donde quedó internado para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades aguardaban novedades sobre su evolución y estado de salud.