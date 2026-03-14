Lo acusan de encerrar a su madre en una cámara frigorífica para robarle $30 millones

Un estremecedor episodio conmociona al partido bonaerense de Pilar , donde un hombre de 32 años fue detenido acusado de intentar asesinar a su madre para robarle una caja de seguridad con unos 30 millones de pesos. Según la investigación, el sospechoso habría encerrado a la mujer dentro de una cámara frigorífica con la intención de que muriera congelada.

La víctima, Blanca Arriola, de 50 años, fue rescatada por un vecino que escuchó golpes y gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda. Al acercarse, descubrió que los ruidos salían de una cámara frigorífica utilizada para conservar pescado congelado. El hombre rompió la madera que bloqueaba la puerta y logró liberar a la mujer, quien presentaba signos de hipotermia.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, madre e hijo vivían solos en la propiedad. Allí funcionaba un pequeño emprendimiento familiar: el hombre tenía un taller de carpintería y la mujer se dedicaba a la venta de pescado congelado. Ese día, ella le habría pedido ayuda para preparar combos de mercadería de cara a la Semana Santa.

Los investigadores creen que, cuando la mujer ingresó al freezer, su hijo la empujó y cerró la puerta desde afuera. Luego encendió el motor de la cámara frigorífica para bajar la temperatura y evitar que se escucharan los pedidos de ayuda.

Sin embargo, el sistema se apagó automáticamente al alcanzar cierto nivel de frío, lo que permitió que la mujer pudiera golpear las paredes y pedir auxilio varias horas después. Ese detalle habría frustrado el plan, que según los pesquisas estaba cuidadosamente preparado.

Tras liberarla, la mujer señaló directamente a su hijo como el responsable del ataque. También advirtió que faltaba una caja de seguridad en la que guardaba unos 30 millones de pesos y que las cámaras de seguridad de la casa habían sido arrancadas.

Cuando la policía llegó al lugar, el acusado regresó a la vivienda. Según testigos, su madre lo enfrentó y le reprochó lo sucedido, mientras vecinos alertaban a los agentes sobre lo ocurrido.

Homicidio en grado de tentativa

El hombre negó las acusaciones ante la Justicia y aseguró que no estaba en la casa al momento del hecho, sino que había viajado a Liniers para entregar un mueble. Pese a su versión, el fiscal Andrés Quintana, a cargo de la Fiscalía N°4 de Pilar, solicitó su detención imputado por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa.

La Justicia dispuso además la realización de pericias médicas y otras medidas de prueba para reconstruir el episodio. Según fuentes del caso, no existían denuncias previas entre madre e hijo, aunque los investigadores creen que el sospechoso habría planificado el ataque aprovechando que ambos vivían solos en la propiedad.