Insólito: se escondió dentro de un freezer para burlar a la policía pero fue capturado

Víctor Manuel Romero, alias "El Chino", violó su prisión domiciliaria y buscó refugio en un freezer en una chanceria de Chaco, pero fue capturado igualmente.

La busqueda de un prófugo de la Justicia terminó con una llamativa detención cuando Víctor Manuel Romero fue capturado este miércoles en la localidad de Quitilipi, Chaco, tras ser encontrado dentro del freezer de una chanchería en la que intentaba burlar a los efectivos.

El sujeto, conocido en su tierra como "El Chino", gozaba del beneficio de prisión domiciliaria en el marco de una causa penal en su contra, pero decidió romper el compromiso con la Justicia y se dio a la fuga.

Cómo fue capturado el sujeto Tras varios días de busqueda, el personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas recibió el dato de que el sujeto se ocultaba en una chanchería ubicada en las inmediaciones de un basural.

Al rodear el lugar, los efectivos observaron el momento exacto en el que Romero, al verse cercado por el despliegue policial, saltó de la cama, cerró la puerta y se metió dentro de un freezer para intentar burlarlos.

Sin embargo, la estrategia no engañó a los uniformados, quienes dieron con el sospechoso rapidamente para luego proceder con su detención.