Horror en Ensenada: encuentran a un exfuncionario municipal con tres tiros en una playa de Punta Lara

La investigación judicial se orienta, en forma preliminar, a la hipótesis de un suicidio y el caso quedó caratulado como averiguación de causales de muerte.

Un exfuncionario de Ensenada fue hallado muerto con tres tiros este jueves en una playa de Punta Lara y, tras las primeras investigaciones, fuentes del caso confirmaron que se trata de Walter Roetta.

Los voceros contaron a la Agencia de Noticias Argentinas que trabajadores municipales que hacían tareas de limpieza, dieron aviso a las autoridades por la aparición del cuerpo de un hombre que estaba vestido con un pantalón oscuro y una remera azul clara, se hallaba descalzo y boca arriba sobre un conjunto de piedras.

El personal policial acudió al lugar y médicos del SAME certificaron el deceso, mientras que en el lugar se determinó que se trata de Walter Rovetta, un exinspector municipal de tránsito de Ensenada, quien se jubiló hace algunos años.

Junto al cuerpo se encontró una pistola calibre 22 (con martillo montado) y dos vainas servidas y oficiales de Policía Científica trabajaron en el lugar realizando las pericias correspondientes y se llevaron el cuerpo para realizar la autopsia.

En un informe preliminar se indicó que el cadáver presentaba dos disparos en la zona del tórax y uno en la cabeza. Un investigador contó ante La Buena Info: "La hipótesis que se trabaja apunta a un suicidio, creemos que falló en sus primeros intentos y al quedar con sobrevida lo intentó por tercera vez".